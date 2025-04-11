11 апреля 2025

Челябинцев предупредили о новых снегопадах и гололеде

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области на борьбу с последствиями снегопадов вышли коммунальные службы
В Челябинской области на борьбу с последствиями снегопадов вышли коммунальные службы Фото:

В Челябинской области 12 апреля возможны осадки в виде снега. Это может усложнить ситуацию на дорогах, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Днем 12 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняются осадки в виде мокрого снега. Возможны сильные гололедные явления — гололед, налипание мокрого снега на провода и предметы», — предупредили в Упрдоре со ссылкой на прогноз метеорологов.

Ночью 12 апреля на дорогах Челябинской и Курганской областей работали дорожные службы, которые устраняли последствия снегопадов. Бригады были дополнительно усилены.

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В Челябинской области 12 апреля возможны осадки в виде снега. Это может усложнить ситуацию на дорогах, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Днем 12 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняются осадки в виде мокрого снега. Возможны сильные гололедные явления — гололед, налипание мокрого снега на провода и предметы», — предупредили в Упрдоре со ссылкой на прогноз метеорологов. Ночью 12 апреля на дорогах Челябинской и Курганской областей работали дорожные службы, которые устраняли последствия снегопадов. Бригады были дополнительно усилены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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