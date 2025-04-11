Челябинцев предупредили о новых снегопадах и гололеде

В Челябинской области 12 апреля возможны осадки в виде снега. Это может усложнить ситуацию на дорогах, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Днем 12 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняются осадки в виде мокрого снега. Возможны сильные гололедные явления — гололед, налипание мокрого снега на провода и предметы», — предупредили в Упрдоре со ссылкой на прогноз метеорологов.
Ночью 12 апреля на дорогах Челябинской и Курганской областей работали дорожные службы, которые устраняли последствия снегопадов. Бригады были дополнительно усилены.
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