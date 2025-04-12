Названа страшная российская угроза для НАТО в море

19fortyfive: подводная лодка серии Палтус остается угрозой для стран НАТО
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Подводная лодка «Палтус» остается угрозой кораблям НАТО (фото из архив)
Подводная лодка «Палтус» остается угрозой кораблям НАТО (фото из архив) Фото:

Российские подводные лодки серии «Палтус» на протяжении многих лет остаются серьезной угрозой для стран НАТО, сообщают иностранные издания. Эти субмарины известны своей многофункциональностью и способностью к сбору разведданных, что делает их ценным инструментом в военно-морском флоте России.

«В дополнение к своей предназначенной роли противокорабельной и противолодочной платформы, подлодки Палтус также выполняют сбор разведданных. Они могут делать это благодаря своей низкой акустической сигнатуре, из-за которой они получили прозвище черная дыра», — пишет 19fortyfive.

В материале также подчеркивается, что подлодки серии «Палтус» обладают значительным потенциалом для модернизации, что позволяет им оставаться актуальными на длительный период. Вооружение этих подводных лодок включает в себя крылатые ракеты «Калибр», что усиливает их боевой потенциал и делает их особенно опасными для стран НАТО.

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Российские подводные лодки серии «Палтус» на протяжении многих лет остаются серьезной угрозой для стран НАТО, сообщают иностранные издания. Эти субмарины известны своей многофункциональностью и способностью к сбору разведданных, что делает их ценным инструментом в военно-морском флоте России. «В дополнение к своей предназначенной роли противокорабельной и противолодочной платформы, подлодки Палтус также выполняют сбор разведданных. Они могут делать это благодаря своей низкой акустической сигнатуре, из-за которой они получили прозвище черная дыра», — пишет 19fortyfive. В материале также подчеркивается, что подлодки серии «Палтус» обладают значительным потенциалом для модернизации, что позволяет им оставаться актуальными на длительный период. Вооружение этих подводных лодок включает в себя крылатые ракеты «Калибр», что усиливает их боевой потенциал и делает их особенно опасными для стран НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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