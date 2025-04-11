11 апреля 2025

Подросток на самокате влетел во внедорожник в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Несовершеннолетний самокатчик скрылся с места аварии
Несовершеннолетний самокатчик скрылся с места аварии Фото:

Подросток на электросамокате врезался в припаркованный внедорожник на ул. Лобачевского, 11 в Екатеринбурге. Расследованием происшествия занимаются сотрудники ГИБДД, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в городской Госавтоинспекции. Предположительно, подросток был пьян.

Доподлинно установить состояние подростка невозможно, так как молодой человек скрылся с места ДТП. «Сотрудники полиции просят очевидцев данного происшествия, а также лицо управляющее СИМ (средство индивидуальной мобильности) обратиться в Госавтоинспекцию», — отметили в ведомстве.

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Подросток на электросамокате врезался в припаркованный внедорожник на ул. Лобачевского, 11 в Екатеринбурге. Расследованием происшествия занимаются сотрудники ГИБДД, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. «По данному факту проводится проверка», — сообщили в городской Госавтоинспекции. Предположительно, подросток был пьян. Доподлинно установить состояние подростка невозможно, так как молодой человек скрылся с места ДТП. «Сотрудники полиции просят очевидцев данного происшествия, а также лицо управляющее СИМ (средство индивидуальной мобильности) обратиться в Госавтоинспекцию», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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