Подросток на самокате влетел во внедорожник в Екатеринбурге

Подросток на электросамокате врезался в припаркованный внедорожник на ул. Лобачевского, 11 в Екатеринбурге. Расследованием происшествия занимаются сотрудники ГИБДД, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства.
«По данному факту проводится проверка», — сообщили в городской Госавтоинспекции. Предположительно, подросток был пьян.
Доподлинно установить состояние подростка невозможно, так как молодой человек скрылся с места ДТП. «Сотрудники полиции просят очевидцев данного происшествия, а также лицо управляющее СИМ (средство индивидуальной мобильности) обратиться в Госавтоинспекцию», — отметили в ведомстве.
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