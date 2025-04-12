Рыбаки из Владивостока чуть не попали под контейнеровоз из-за стоянки на якоре в неположенном месте, сообщают telegram-каналы. Инцидент произошел в акватории между бухтами Горностай и Кетовая, где судно «Мария Сочи» зацепило за якорь небольшой рыбацкий катер.
«Тяжелый денек для рыбаков из Владивостока: мужчины едва не погибли под большим контейнеровозом... Оказалось, они стояли на якоре в неположенном месте», — пишет telegram-канал Shot. По словам очевидцев, рыбаки с трудом спаслись, отталкиваясь руками от борта проходящего мимо корабля.
После инцидента рыбаки столкнулись с критикой в социальных сетях, когда начали жаловаться на действия экипажа контейнеровоза. Опытные мореходы указали, что в том месте запрещено стоять на якоре и что в условиях тумана физически сложно заметить маленькие суда.
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