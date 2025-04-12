Грузовой корабль наехал на рыбаков в море во Владивостоке. Видео

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Рыбаков в море чуть не задавило огромным контейнеровозом
Рыбаков в море чуть не задавило огромным контейнеровозом Фото:

Рыбаки из Владивостока чуть не попали под контейнеровоз из-за стоянки на якоре в неположенном месте, сообщают telegram-каналы. Инцидент произошел в акватории между бухтами Горностай и Кетовая, где судно «Мария Сочи» зацепило за якорь небольшой рыбацкий катер.

«Тяжелый денек для рыбаков из Владивостока: мужчины едва не погибли под большим контейнеровозом... Оказалось, они стояли на якоре в неположенном месте», — пишет telegram-канал Shot. По словам очевидцев, рыбаки с трудом спаслись, отталкиваясь руками от борта проходящего мимо корабля.

После инцидента рыбаки столкнулись с критикой в социальных сетях, когда начали жаловаться на действия экипажа контейнеровоза. Опытные мореходы указали, что в том месте запрещено стоять на якоре и что в условиях тумана физически сложно заметить маленькие суда.

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Рыбаки из Владивостока чуть не попали под контейнеровоз из-за стоянки на якоре в неположенном месте, сообщают telegram-каналы. Инцидент произошел в акватории между бухтами Горностай и Кетовая, где судно «Мария Сочи» зацепило за якорь небольшой рыбацкий катер. «Тяжелый денек для рыбаков из Владивостока: мужчины едва не погибли под большим контейнеровозом... Оказалось, они стояли на якоре в неположенном месте», — пишет telegram-канал Shot. По словам очевидцев, рыбаки с трудом спаслись, отталкиваясь руками от борта проходящего мимо корабля. После инцидента рыбаки столкнулись с критикой в социальных сетях, когда начали жаловаться на действия экипажа контейнеровоза. Опытные мореходы указали, что в том месте запрещено стоять на якоре и что в условиях тумана физически сложно заметить маленькие суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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