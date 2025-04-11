11 апреля 2025

В Челябинске за два дня задержали 32 разгуливавших на свободе уголовника

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержаны беглецы, скрывавшиеся от правосудия
Задержаны беглецы, скрывавшиеся от правосудия Фото:

В Челябинской области задержали 32 человека, которые находились в розыске. Рейд проходил два дня — по 10 апреля, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по региону.

«Было задействовано более 180 сотрудников подразделений уголовно-исполнительной системы региона. Благодаря их слаженной работе установлены и задержаны 32 человека, находящиеся в розыске», — рассказали в ведомстве.

Одним из задержанных оказался осужденный, приговоренный к пяти годам лишения свободы за нарушение статьи 318 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за применение насилия в отношении представителя власти. Его доставили в отдел полиции.

Рейд проводил отдел розыска ГУФСИН России по Челябинской области. Он прошел в рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и задержание лиц, уклоняющихся от уголовной ответственности и отбывания наказания.

Как ранее писало URA.RU, в Челябинской области сократилось число осужденных. Так по состоянию на 31 декабря 2024 года в исправительных колониях содержались 7646 осужденных. В 2023 году их было 8370 человек, а в 2022 году — 9381.

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В Челябинской области задержали 32 человека, которые находились в розыске. Рейд проходил два дня — по 10 апреля, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по региону. «Было задействовано более 180 сотрудников подразделений уголовно-исполнительной системы региона. Благодаря их слаженной работе установлены и задержаны 32 человека, находящиеся в розыске», — рассказали в ведомстве. Одним из задержанных оказался осужденный, приговоренный к пяти годам лишения свободы за нарушение статьи 318 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за применение насилия в отношении представителя власти. Его доставили в отдел полиции. Рейд проводил отдел розыска ГУФСИН России по Челябинской области. Он прошел в рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и задержание лиц, уклоняющихся от уголовной ответственности и отбывания наказания. Как ранее писало URA.RU, в Челябинской области сократилось число осужденных. Так по состоянию на 31 декабря 2024 года в исправительных колониях содержались 7646 осужденных. В 2023 году их было 8370 человек, а в 2022 году — 9381.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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