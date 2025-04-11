В Челябинске за два дня задержали 32 разгуливавших на свободе уголовника

В Челябинской области задержали 32 человека, которые находились в розыске. Рейд проходил два дня — по 10 апреля, сообщила пресс-служба
«Было задействовано более 180 сотрудников подразделений уголовно-исполнительной системы региона. Благодаря их слаженной работе установлены и задержаны 32 человека, находящиеся в розыске», — рассказали в ведомстве.
Одним из задержанных оказался осужденный, приговоренный к пяти годам лишения свободы за нарушение статьи 318 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за применение насилия в отношении представителя власти. Его доставили в отдел полиции.
Рейд проводил отдел розыска ГУФСИН России по Челябинской области. Он прошел в рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и задержание лиц, уклоняющихся от уголовной ответственности и отбывания наказания.
Как ранее писало URA.RU, в Челябинской области сократилось число осужденных. Так по состоянию на 31 декабря 2024 года в исправительных колониях содержались 7646 осужденных. В 2023 году их было 8370 человек, а в 2022 году — 9381.
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