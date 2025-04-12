Депутат Рады: Украина продлит военное положение и мобилизацию

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Рада 15-18 апреля проголосует за продление военного положения и мобилизации
Рада 15-18 апреля проголосует за продление военного положения и мобилизации Фото:
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Верховная рада Украины на следующей неделе планирует голосовать за продление военного положения и мобилизации на 90 дней, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. Срок действия текущих мер истекает 9 мая, что делает голосование актуальным и необходимым.

«Военное положение и мобилизация будут продлены. Причем будут продлены достаточно скоро. Это случится 15-18 апреля... На 90 дней», — сказал Железняк в видео, опубликованном на его YouTube-канале. Депутат подчеркнул, что законопроекты по этому вопросу, предположительно внесенные украинским лидером Владимиром Зеленским, будут рассмотрены профильным комитетом, после чего вынесены на общее голосование.

Продление военного положения и мобилизации также налагает ограничения на возможность проведения национальных выборов в ближайшее время. Железняк указал, что из-за сроков, необходимых для подготовки и проведения избирательной кампании, проведение парламентских или президентских выборов в августе становится невозможным.

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Верховная рада Украины на следующей неделе планирует голосовать за продление военного положения и мобилизации на 90 дней, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. Срок действия текущих мер истекает 9 мая, что делает голосование актуальным и необходимым. «Военное положение и мобилизация будут продлены. Причем будут продлены достаточно скоро. Это случится 15-18 апреля... На 90 дней», — сказал Железняк в видео, опубликованном на его YouTube-канале. Депутат подчеркнул, что законопроекты по этому вопросу, предположительно внесенные украинским лидером Владимиром Зеленским, будут рассмотрены профильным комитетом, после чего вынесены на общее голосование. Продление военного положения и мобилизации также налагает ограничения на возможность проведения национальных выборов в ближайшее время. Железняк указал, что из-за сроков, необходимых для подготовки и проведения избирательной кампании, проведение парламентских или президентских выборов в августе становится невозможным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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