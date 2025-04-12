Мадуро принял приглашение Путина посетить Москву 9 мая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро примет участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Посетить Россию ему предложил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы ценим, что президент Мадуро будет с нами на День Победы», — передает РИА Новости слова российского МИДа. Такое заявление он сделал во время встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем на полях Анталийского дипломатического форума.
Ранее Путин пригласил Мадуро принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В ходе переговоров Путин отметил, что Венесуэла была союзником антигитлеровской коалиции в годы войны, передает RT.
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