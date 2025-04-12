Мадуро принял приглашение Путина посетить Москву 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин приглашал Мадуро посетить Парад Победы в Москве на Красной площади
Путин приглашал Мадуро посетить Парад Победы в Москве на Красной площади Фото:

Президент Венесуэлы Николас Мадуро примет участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Посетить Россию ему предложил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы ценим, что президент Мадуро будет с нами на День Победы», — передает РИА Новости слова российского МИДа. Такое заявление он сделал во время встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем на полях Анталийского дипломатического форума.

Ранее Путин пригласил Мадуро принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В ходе переговоров Путин отметил, что Венесуэла была союзником антигитлеровской коалиции в годы войны, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро примет участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Посетить Россию ему предложил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы ценим, что президент Мадуро будет с нами на День Победы», — передает РИА Новости слова российского МИДа. Такое заявление он сделал во время встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем на полях Анталийского дипломатического форума. Ранее Путин пригласил Мадуро принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В ходе переговоров Путин отметил, что Венесуэла была союзником антигитлеровской коалиции в годы войны, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...