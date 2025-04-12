ВСУ совершили пять атак российские энергообъекты

Вооруженные силы Украины за сутки атаковали пять объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ нанесли удары в Запорожской области по электроподстанции «Чубаревка», повредив трансформатор. В Краснодарском крае беспилотники ударили по контактной сети, что привело к остановке двух пассажирских поездов. В Курской области обстреляли энергообъект «Кондратовка», высоковольтную линию «Белая — Рыбинские Буды», оставив без электричества почти 20 тысяч потребителей. Также в рузельтате обстрела отключалась высоковольтная линия Южная — Льгов «Курскэнерго».
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