ВСУ совершили пять атак российские энергообъекты

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ВСУ нанесли пять ударов по объектам энергетической инфраструктуры
ВСУ нанесли пять ударов по объектам энергетической инфраструктуры Фото:

Вооруженные силы Украины за сутки атаковали пять объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ нанесли удары в Запорожской области по электроподстанции «Чубаревка», повредив трансформатор. В Краснодарском крае беспилотники ударили по контактной сети, что привело к остановке двух пассажирских поездов. В Курской области обстреляли энергообъект «Кондратовка», высоковольтную линию «Белая — Рыбинские Буды», оставив без электричества почти 20 тысяч потребителей. Также в рузельтате обстрела отключалась высоковольтная линия Южная — Льгов «Курскэнерго».

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Вооруженные силы Украины за сутки атаковали пять объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВСУ нанесли удары в Запорожской области по электроподстанции «Чубаревка», повредив трансформатор. В Краснодарском крае беспилотники ударили по контактной сети, что привело к остановке двух пассажирских поездов. В Курской области обстреляли энергообъект «Кондратовка», высоковольтную линию «Белая — Рыбинские Буды», оставив без электричества почти 20 тысяч потребителей. Также в рузельтате обстрела отключалась высоковольтная линия Южная — Льгов «Курскэнерго».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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