11 апреля 2025

Пенсионерка из Копейска разобрала гараж, чтобы кирпичами залатать дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жительница Копейска пустила кирпичи от гаража на ремонт дороги
Жительница Копейска пустила кирпичи от гаража на ремонт дороги Фото:

В Копейске Челябинской области пенсионерка разобрала гараж, чтобы кирпичами отремонтировать дорогу. Об этом рассказали в «Народном фронте» региона.

«Пенсионерка из Копейска пожертвовала гаражом ради ремонта муниципальной дороги. Пожилая женщина устала ждать помощи от чиновников, сломала постройку и залатала кирпичами ямы», — написали активисты в своем tekegram-канале.

Сосед женщины решил отложить ремонт на своем участке и предоставил щебень также для ремонта покрытия. Затем жители улицы взялись за лопаты и совместными усилиями выполнили работу, которую должны выполнять дорожные подрядчики.

Жители требуют привести дорожный участок в соответствие с нормативами. Общественное движение направило обращение местным властям с просьбой взять на контроль ситуацию в Копейске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске Челябинской области пенсионерка разобрала гараж, чтобы кирпичами отремонтировать дорогу. Об этом рассказали в «Народном фронте» региона. «Пенсионерка из Копейска пожертвовала гаражом ради ремонта муниципальной дороги. Пожилая женщина устала ждать помощи от чиновников, сломала постройку и залатала кирпичами ямы», — написали активисты в своем tekegram-канале. Сосед женщины решил отложить ремонт на своем участке и предоставил щебень также для ремонта покрытия. Затем жители улицы взялись за лопаты и совместными усилиями выполнили работу, которую должны выполнять дорожные подрядчики. Жители требуют привести дорожный участок в соответствие с нормативами. Общественное движение направило обращение местным властям с просьбой взять на контроль ситуацию в Копейске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...