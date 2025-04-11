Пенсионерка из Копейска разобрала гараж, чтобы кирпичами залатать дорогу

В Копейске Челябинской области пенсионерка разобрала гараж, чтобы кирпичами отремонтировать дорогу. Об этом рассказали в «Народном фронте» региона.
«Пенсионерка из Копейска пожертвовала гаражом ради ремонта муниципальной дороги. Пожилая женщина устала ждать помощи от чиновников, сломала постройку и залатала кирпичами ямы», — написали активисты в своем tekegram-канале.
Сосед женщины решил отложить ремонт на своем участке и предоставил щебень также для ремонта покрытия. Затем жители улицы взялись за лопаты и совместными усилиями выполнили работу, которую должны выполнять дорожные подрядчики.
Жители требуют привести дорожный участок в соответствие с нормативами. Общественное движение направило обращение местным властям с просьбой взять на контроль ситуацию в Копейске.
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