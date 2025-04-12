Мат, любовницы и четыре развода: главному скандалисту России Шнурову — 52

Сергей Шнуров — популярный музыкант, шоумен, актер и один из самых противоречивых героев российского шоу-бизнеса. Он получил известность как лидер группировки «Ленинград», чьи скандальные хиты и выступления сделали его любимцем публики и кошмаром цензоров. Из инженера-недоучки он превратился в лидера банды отвязных рокеров, а затем попробовал себя в роли наставника шоу «Голос», телеведущего и даже политика-общественника. 13 апреля 2025 года Сергею Шнурову исполняется 52 года. Четыре брака, десятки бизнесов, скандалы, борьба с цензурой — URA.RU приводит путь самого яркого и скандального представителя российской музыки.
От инженера-недоучки до повелителя эпатажа
Появился на свет будущий возмутитель спокойствия весной 1973 года в Ленинграде, в обычной советской семье инженеров. Школьные годы прошли стандартно, как у большинства сверстников, но уже тогда музыка стала для него чем-то большим, чем просто увлечение.
Путь к «вышке» у Шнурова оказался извилистым. Он попробовал свои силы в Ленинградском инженерно-строительном институте (знаменитом ЛИСИ), но гранит науки оказался ему не по зубам — диплом так и не получил. Зато он успел освоить вполне земную профессию реставратора изделий из дерева в ПТУ. А затем — новый неожиданный поворот: три курса на философском факультете в Религиозно-философском институте при Духовной академии. Видимо, поиски себя шли полным ходом.
Прежде чем музыка стала его главным делом, Шнуров перепробовал массу самых разных занятий. Кем он только не был: и грузчиком мешки таскал, и сторожем в детском саду работал, и столярничал, и стекла вставлял, и даже кузнецом успел побывать. Были в его трудовой биографии и позиции, уже намекающие на будущее в медиа — например, работа помощником режиссера и директором по продвижению на питерской радиостанции «Модерн».
Рождение «Ленинграда» и формула успеха
Серьезно взяться за музыку Шнур решил в 18 лет. Первым заметным проектом стала группа «Алкорепица», игравшая диковинный для начала 90-х хардкор-рэп. Потом была техно-команда с говорящим названием «Ухо Ван Гога». Но настоящим прорывом стал 1997 год.
Именно тогда, буквально за несколько дней, рождается группировка «Ленинград». Шнуров сознательно делает ставку на провокацию, скандальность и тексты, что называется, «на грани фола». Музыкальный стиль — гремучая смесь панк-рока, ска и городского романса, приправленная крепким словцом и темами из серии «алкогольно-бытовых зарисовок». Сам Шнур всегда открещивался от попыток загнать его творчество в узкие рамки, заявляя, что чистота стиля — это признак ограниченности.
Первый альбом «Пуля» (1999), записанный при поддержке Леонида Федорова из «АукцЫона», и последующие работы быстро сделали «Ленинград» феноменом. Группа, изначально игравшая по клубам, стремительно набирала обороты, заставляя радиостанции и телеканалы идти на уступки и ставить в эфир песни с лексикой, которую раньше там и представить было нельзя.
Концерты «Ленинграда» — это отдельная история. Часто это были не просто выступления, а настоящие перформансы на грани хулиганской выходки. На премии «МУЗ-ТВ» в 2003 году, например, музыканты демонстративно отказались имитировать игру под фонограмму, устроив на сцене балаган, а Шнур запустил полученную награду в зал с криком: «Свободу не купишь и не продашь».
Немалую роль в оглушительном успехе сыграла и харизма самого Шнурова. Несмотря на вполне обычную внешность (рост около 177 см), его бешеная энергетика, острый язык и умение чувствовать нерв времени неизменно притягивали публику.
«Рубль», возрождение и новые проекты
В 2008 году, на пике славы, Шнуров неожиданно объявляет о роспуске «Ленинграда». Позже он объяснял это тем, что группа себя исчерпала и превратилась в «цирк».
«Группа „Ленинград“ утонула. Любая система рано или поздно приходит к тому, что ей нужно прекратить свое существование. Я считаю, Ленинград — это некая система образов, система ценностей, которые, по крайней мере, мне уже не созвучны. У меня ничто не резонирует от этого названия»», — сообщил он телеканалу russia.ru.
Вместо нее появляется проект «Рубль» — более камерный (всего пять человек, многие из бывших «ленинградцев», но сменившие инструменты) и с более жестким, «рубильным» звуком. Музыканты в шутку называли свой стиль «фитнес-рок», намекая на его энергичность. Шнуров комментировал:
«Это не продолжение „Ленинграда“, это не антитеза „Ленинграду“, это, можно сказать, любительский дворовый коллектив музыкальных единомышленников... Когда наш барабанщик похудел на шесть килограммов за четыре месяца, я сразу понял, зачем мы все это делаем».
Однако «Рубль» просуществовал недолго. Уже в 2010 году Шнуров объявляет о триумфальном возвращении «Ленинграда», который с новыми силами продолжил штурмовать хит-парады и концертные площадки.
Именно в этот период появляются такие хиты, как «Лабутены» (песня с нецензурной и «причесанной» версиями и вирусным клипом) и «В Питере — пить», ставший неофициальным гимном кутежа в Северной столице (и вызвавший немало споров). Интересно, что одна из любимых народом песен «Ленинграда» — «Я свободен!», записанная с использованием мотива из песни Валерия Кипелова, — не содержит мата. По некоторым данным, именно это и уберегло Шнура от судебного иска со стороны мэтра отечественного рока.
В 2021 году Шнур запускает еще один сайд-проект — «Зоя». Лицом и голосом группы стала Ксения Руденко, исполняющая песни на злободневные темы, часто в саркастической и резкой манере. Шнуров выступал как идеолог и продюсер, хотя в 2023 году формально вышел из состава учредителей компании «Зояпродакшн», но творческое сотрудничество продолжилось. Группа отметилась клипом «Шмарофон», подлившим масла в огонь давнего конфликта Шнурова с Ксенией Собчак, и песней «Фантомас» с едкими намеками на скандальную «голую вечеринку» Насти Ивлеевой («Филя в тюле»).
Сам «Ленинград» тоже не молчал: клип «Гендерная» иронизировал над общественной паникой вокруг ЛГБТ-пропаганды*, а песня «Тюль» стала еще одним музыкальным комментарием к вечеринке Ивлеевой. Правда, запланированный на 2023 год большой концерт в Лужниках сорвался, но Шнуров через суд добился от организаторов внушительной компенсации. В октябре 2024 года прошел слух о возможном появлении в «Ленинграде» Инстасамки, звезды даже записали совместный альбом, но позже выяснилось, что это была разовая акция, и Дарья Зотеева (настоящее имя певицы) постоянной участницей коллектива не станет.
Шнур в кино и на ТВ: от саундтреков до кресла наставника
Шнуров оказался востребован не только на музыкальной сцене. Его музыка стала неотъемлемой частью многих российских фильмов. Саундтрек «Мобильник» к культовому «Бумеру» стал настоящим народным хитом и даже принес автору премию «Ника». Песни «Ленинграда» («Никого не жалко», «В Питере — пить») удачно вписались в атмосферу популярного ситкома «Физрук».
Но Шнуров не только пишет музыку для кино, но и сам охотно появляется в кадре. В его фильмографии есть роли в таких картинах, как «День выборов», «2-Асса-2», «Generation П», комедия «Я худею», российско-американский боевик «Хардкор» и даже голливудский экшен «Никто», где он сыграл наемного убийцу.
Телевидение — еще одна площадка, которую Шнуров успешно освоил. Он был ведущим скандального «Неголубого огонька» на Ren-TV, вел программу о путешествиях «Шнур вокруг света» и документальный цикл «Окопная жизнь» на НТВ. Для многих стало сюрпризом его появление в качестве соведущего (вместе с Софико Шеварднадзе) ток-шоу «Про любовь» на Первом канале в 2016 году. Сам он объяснял это так:
«Мне всегда было свойственно менять род деятельности на некоторое время... Мне кажется, своим появлением на Первом канале я даю некий сигнал, что невозможное становится возможным. Ну и еще: у меня не прописан текст, во время записи программы я говорю полнейшую отсебятину — все это и определило мой положительный ответ», — отмечал Шнуров.
Позже он вел детское шоу «Главный котик страны» (что вызвало критику со стороны Артемия Троицкого, назвавшего это «пределом цинизма») и стал харизматичным ведущим перезапуска легендарного «Форт Боярд» на СТС.
Не обошлось и без участия в музыкальных конкурсах. Шнуров занимал кресло наставника в шоу «Голос» на Первом (где, по его собственному признанию, не стеснялся провоцировать конфликты с коллегами ради «драмы» и интереса зрителей) и в «Новой Фабрике звезд» на ТНТ в 2024 году, где его подопечная Мария Гордеева стала победительницей. Комментируя свою роль наставника, он обещал действовать по принципу «не навреди» и помочь участникам раскрыть их собственный талант. От очередного предложения сесть в кресло «Голоса» в конце 2024-го отказался, сославшись на занятость.
Некоторое время (с 2020 по 2022 год) Шнуров даже занимал пост генерального продюсера международного телеканала RTVI, объяснив свой уход желанием сосредоточиться на музыке и нежеланием, чтобы его личное мнение ассоциировалось с позицией канала.
Гражданин Шнуров: мат, политика и общественная позиция
Шнуров не раз заявлял, что скептически относится к идее гражданского общества в России и возможности договориться с властью, стараясь держаться подальше от политики. Тем не менее, его высказывания и поступки часто имели общественный резонанс. Он ярый защитник ненормативной лексики, считая ее неотъемлемой частью живого русского языка. Его знаменитая цитата гласит:
«Есть русский язык во всем объеме. Не нужно выделять матерный язык. Это что, отдельный какой-то умирающий или существующий язык? Нет никакого матерного языка. Есть русский язык, который включает в себя и слово х......».
Свои мысли по поводу актуальных событий он часто выражает в хлестких стихах или песнях, будь то скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым, проблемы с уборкой снега и мусора в родном Петербурге (серия клипов 2022 года) или реакция на отъезд звезд из России после начала конфликта в Украине («Прощай, элита!»).
В 2019 году Шнуров удивил многих, войдя в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. А в 2020-м — еще больше, вступив в «Партию Роста», заявив, что хочет «добавить ярких красок» в политику. Эти шаги вызвали шквал критики и ироничных комментариев, но сам музыкант, похоже, всерьез решил попробовать себя и на этом поприще, хотя позже отрицал намерение баллотироваться в депутаты. В конце 2023 года появились слухи о его возможной эмиграции, но Шнуров их опроверг, опубликовав видео, где он чистит снег у своего дома под Москвой.
Личная жизнь: четыре жены и роман с подростком
Личная жизнь Шнурова — такая же насыщенная и непредсказуемая, как и его творчество. Первый брак случился еще в студенческие годы, во время учебы в духовной академии. С Марией Исмагиловой они поженились, в 1993 году родилась дочь Серафима. Но карьера и семья оказались несовместимы — с появлением «Ленинграда» Сергей ушел из семьи.
Следующей избранницей стала Светлана Костицына, директор арт-группы «Пеп-си», которая помогала ему с организацией концертов. В 2000 году у них родился сын Аполлон. Брак продлился несколько лет, но даже после расставания Светлана продолжала работать менеджером группы.
Роман с юной актрисой Оксаной Акиньшиной стал одним из самых громко обсуждаемых в истории российского шоу-бизнеса. Актрисе было всего 15, когда они начали встречаться. Познакомились они на сьемке. Союз запомнился публике постоянными скандалами.
«Этот дурак явился на съемки пьяный, просто никакой... А потом я уже осталась в его номере. „Ну чего? Раздевайся давай!“ И дело пошло», — вспоминала актриса, ее слова приводит «КП».
Роман завершился по инициативе Шнурова: «Я ушел от нее. Сложно говорить, сожалел или нет. Но это было правильно», — рассказывал он.
В 2010 году Шнуров женился на Елене Мозговой, больше известной как Матильда. Их брак с владелицей балетной школы и ресторана казался образцовым, пара прожила вместе восемь лет. Позже Елена рассказывала об нескольких изменах супруга. Новость об их разводе в 2018 году стала для многих шоком. Эта история имела продолжение в виде публичной пикировки Шнурова с Ксенией Собчак, которая взяла интервью у Матильды и отказалась удалять его по просьбе музыканта. Дело дошло до обмена колкостями в соцсетях и песни Шнура, посвященной свадьбе Собчак.
Вскоре после развода с Матильдой Шнуров снова женился. Его избранницей стала Ольга Абрамова, выпускница МГУ, дочь уральского миллиардера, которая была на 18 лет моложе его. Этот союз многих удивил — уж слишком разными казались бунтарь Шнур и «отличница» Ольга. В этом браке у Сергея родились еще двое детей (сыновья, появившиеся на свет ориентировочно в 2021 и 2022 годах). Шнуров говорил, что бросил пить и живет «в очень большой любви». Однако осенью 2024 года стало известно, что Ольга подала на развод. Расставание прошло мирно, без публичных скандалов и имущественных споров, брак был официально расторгнут в октябре.
Бизнес и доходы
Сергей Шнуров — это не только музыка, но и попытки покорить мир бизнеса. Он запускал бар, ресторан «Кококо», балетную школу и линию одежды, но большинство этих начинаний не выстрелили и закрылись из-за убытков. Знаменитый «Кококо» после суда отошел экс-супруге Матильде.
В 2009 году Шнуров зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, указав вид деятельности как «Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества». Однако детали его предпринимательской деятельности остаются неясными.
Шнуров также известен своей активностью в социальных сетях и рекламных контрактах. По его собственным словам, он может зарабатывать значительные суммы за рекламные посты. Кроме того, он является соучредителем компании «Карбон Продакшн», занимающейся производством кинофильмов, и издательства «Шнурок». Однако финансовые показатели этих компаний оставляют желать лучшего.
Основным источником дохода Шнурова остаются концерты и корпоративные мероприятия. По данным дирекции Сергея Шнурова, его стоимость за академический час (45 минут) составляет от 80 тысяч евро, в зависимости от места проведения. Это делает его одним из самых высокооплачиваемых музыкантов в России.
Несмотря на заявления Шнурова о том, что деньги вызывают у него «экзистенциальную пустоту», он продолжает активно развивать свой бизнес и увеличивать состояние. В 2020 лидер «Ленинграда» возглавил рейтинг самых зарабатывающих звезд российского шоу-бизнеса от журнала Forbes — его годовой доход составил $8,8 млн.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
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