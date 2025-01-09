Шнуров признался в тяжелом недуге, с которым живет восемь лет

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Сергей Шнуров восемь лет живет с белым шумом в одном ухе
Сергей Шнуров восемь лет живет с белым шумом в одном ухе Фото:

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что восемь лет назад, в 43 года, у него обнаружили серьезную проблему — одним ухом он начал слышать белый шум. Артист заявил, что эта проблема никак не изменила его жизнь. 

«У меня где-то в 43 года появился шум в одном ухе. Я подумал, что все, сейчас буду глохнуть. Есть какое-то научное название про этот старческий шум в ушах. А потом я понял, что просто рано стал слышать тот самый белый шум», — заявил Шнуров в интервью Марку Андерсону во время записи подкаста «Ниче святого». 

После обнаружения проблемы Шнуров посещал врачей, чтобы разораться с ней. Однако спустя время решил жить с белым шумом в ухе. По его словам, это не сильно изменило его обычную жизнь. 

В музыкальной карьере белый шум также не мешает Сергею Шнурову. Так, он и певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) выпустили совместный альбом «Бумеры и зумеры». Его можно послушать на всех доступных площадках. 

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Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что восемь лет назад, в 43 года, у него обнаружили серьезную проблему — одним ухом он начал слышать белый шум. Артист заявил, что эта проблема никак не изменила его жизнь.  «У меня где-то в 43 года появился шум в одном ухе. Я подумал, что все, сейчас буду глохнуть. Есть какое-то научное название про этот старческий шум в ушах. А потом я понял, что просто рано стал слышать тот самый белый шум», — заявил Шнуров в интервью Марку Андерсону во время записи подкаста «Ниче святого».  После обнаружения проблемы Шнуров посещал врачей, чтобы разораться с ней. Однако спустя время решил жить с белым шумом в ухе. По его словам, это не сильно изменило его обычную жизнь.  В музыкальной карьере белый шум также не мешает Сергею Шнурову. Так, он и певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) выпустили совместный альбом «Бумеры и зумеры». Его можно послушать на всех доступных площадках. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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