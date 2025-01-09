Шнуров признался в тяжелом недуге, с которым живет восемь лет

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что восемь лет назад, в 43 года, у него обнаружили серьезную проблему — одним ухом он начал слышать белый шум. Артист заявил, что эта проблема никак не изменила его жизнь.
«У меня где-то в 43 года появился шум в одном ухе. Я подумал, что все, сейчас буду глохнуть. Есть какое-то научное название про этот старческий шум в ушах. А потом я понял, что просто рано стал слышать тот самый белый шум», — заявил Шнуров в интервью Марку Андерсону во время записи подкаста «Ниче святого».
После обнаружения проблемы Шнуров посещал врачей, чтобы разораться с ней. Однако спустя время решил жить с белым шумом в ухе. По его словам, это не сильно изменило его обычную жизнь.
В музыкальной карьере белый шум также не мешает Сергею Шнурову. Так, он и певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) выпустили совместный альбом «Бумеры и зумеры». Его можно послушать на всех доступных площадках.
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