Лавров: в Европе готовятся к новой войне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Германия, Франция и Великобритания возглавляют подготовку к конфликту
Германия, Франция и Великобритания возглавляют подготовку к конфликту Фото:

Евро-атлантическое сообщество направляет свои усилия на подготовку к новому военному конфликту. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Все усилия этого евро-атлантического сообщества сконцентрированы на подготовке к новой войне», — рассказал Лавров в ходе своего выступления на Антальском дипломатическом форуме. Он добавил, что Германия, Франция и Великобритания возглавляют этот процесс.

Ранее Лавров прибыл в Анталью для участия в Антальском дипломатическом форуме. МИД уже провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. До начала официальной части встречи министры пожали друг другу руки, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евро-атлантическое сообщество направляет свои усилия на подготовку к новому военному конфликту. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Все усилия этого евро-атлантического сообщества сконцентрированы на подготовке к новой войне», — рассказал Лавров в ходе своего выступления на Антальском дипломатическом форуме. Он добавил, что Германия, Франция и Великобритания возглавляют этот процесс. Ранее Лавров прибыл в Анталью для участия в Антальском дипломатическом форуме. МИД уже провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. До начала официальной части встречи министры пожали друг другу руки, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...