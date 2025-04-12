Лавров: в Европе готовятся к новой войне

Евро-атлантическое сообщество направляет свои усилия на подготовку к новому военному конфликту. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Все усилия этого евро-атлантического сообщества сконцентрированы на подготовке к новой войне», — рассказал Лавров в ходе своего выступления на Антальском дипломатическом форуме. Он добавил, что Германия, Франция и Великобритания возглавляют этот процесс.
Ранее Лавров прибыл в Анталью для участия в Антальском дипломатическом форуме. МИД уже провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. До начала официальной части встречи министры пожали друг другу руки, передает RT.
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