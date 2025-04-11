11 апреля 2025

Неадекватная девушка разгромила магазин в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушку из ТЦ вывела Росгвардия
Девушку из ТЦ вывела Росгвардия Фото:

В Екатеринбурге в торговом центре Veer Mall женщина в неадекватном состоянии попыталась обокрасть магазин косметики, а затем разгромила его. Позже ее задержали, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Она попыталась что-то украсть, но ее заметили, и она начала все громить. Потом, вроде, она напала на кого-то. Пришли сотрудники Росгвардии и связали ее, она кричала, что ничего не брала и что ей больно из за наручников», — рассказали свидетели telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

В Росгвардии потвердили задержание девушки. «Наряд вневедомственной охраны, выехав по сработке, пресек неадекватное поведение девушки, устроившей погром в торговом центре, и передал ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в ведомстве.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в магазин «Подружка». Ответ будет опубликован как только появится.

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В Екатеринбурге в торговом центре Veer Mall женщина в неадекватном состоянии попыталась обокрасть магазин косметики, а затем разгромила его. Позже ее задержали, сообщают очевидцы в соцсетях. «Она попыталась что-то украсть, но ее заметили, и она начала все громить. Потом, вроде, она напала на кого-то. Пришли сотрудники Росгвардии и связали ее, она кричала, что ничего не брала и что ей больно из за наручников», — рассказали свидетели telegram-каналу «Злой Екатеринбург». В Росгвардии потвердили задержание девушки. «Наряд вневедомственной охраны, выехав по сработке, пресек неадекватное поведение девушки, устроившей погром в торговом центре, и передал ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в ведомстве. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в магазин «Подружка». Ответ будет опубликован как только появится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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