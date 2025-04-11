В Екатеринбурге в торговом центре Veer Mall женщина в неадекватном состоянии попыталась обокрасть магазин косметики, а затем разгромила его. Позже ее задержали, сообщают очевидцы в соцсетях.
«Она попыталась что-то украсть, но ее заметили, и она начала все громить. Потом, вроде, она напала на кого-то. Пришли сотрудники Росгвардии и связали ее, она кричала, что ничего не брала и что ей больно из за наручников», — рассказали свидетели telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
В Росгвардии потвердили задержание девушки. «Наряд вневедомственной охраны, выехав по сработке, пресек неадекватное поведение девушки, устроившей погром в торговом центре, и передал ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в ведомстве.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в магазин «Подружка». Ответ будет опубликован как только появится.
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