ВСУ сообщили о гибели пилота F-16, его могла поразить своя же ПВО

ВСУ сообщили о гибели пилота F-16
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Пилот истребителя погиб, о сбитии самого самолета не сообщается
Пилот истребителя погиб, о сбитии самого самолета не сообщается Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование воздушных сил Украины сообщило о гибели пилота истребителя F-16 12 апреля. Расследованием происшествия займется специальная комиссия.

«Специальная комиссия проведет расследования гибели пилота истребителя F-16 Воздушных сил Украины. Это может косвенно говорить о факте поражения собственной же ПВО», — передает telegram-канал «Военный обозреватель». 

Уточняется, что на данных  самолетах не установлена система распознавания «свой — чужой». Как ранее заявлял президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан, Запад передает Киеву старые истребители F-16 без нужного количества запчастей.

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Командование воздушных сил Украины сообщило о гибели пилота истребителя F-16 12 апреля. Расследованием происшествия займется специальная комиссия. «Специальная комиссия проведет расследования гибели пилота истребителя F-16 Воздушных сил Украины. Это может косвенно говорить о факте поражения собственной же ПВО», — передает telegram-канал «Военный обозреватель».  Уточняется, что на данных  самолетах не установлена система распознавания «свой — чужой». Как ранее заявлял президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан, Запад передает Киеву старые истребители F-16 без нужного количества запчастей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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