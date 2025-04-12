ВСУ сообщили о гибели пилота F-16, его могла поразить своя же ПВО

Командование воздушных сил Украины сообщило о гибели пилота истребителя F-16 12 апреля. Расследованием происшествия займется специальная комиссия.
«Специальная комиссия проведет расследования гибели пилота истребителя F-16 Воздушных сил Украины. Это может косвенно говорить о факте поражения собственной же ПВО», — передает telegram-канал «Военный обозреватель».
Уточняется, что на данных самолетах не установлена система распознавания «свой — чужой». Как ранее заявлял президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан, Запад передает Киеву старые истребители F-16 без нужного количества запчастей.
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