В Тобольске (Тюменская область) с 19 апреля начинают курсировать автобусы на семи дачных маршрутах. Об этом власти города сообщили в соцсети.
«Уважаемые жители города! С 19 апреля начинают свою работу автобусы на дачных маршрутах №3Д „7 мкр. — база Техучастка“, №7 „ДК Синтез — Зырянова — Веснина“, №14 „ДК Синтез — СНТ Возрождение“, №17 „ДК Синтез — Парк „Ермаково поле“, №109 „ДК Синтез — Винокурова-2, №116 „ДК Синтез — Винокурова-2“, №130 „Сумкино — Виктория-1““, — сообщается в telegram-канале мэрии города.
Также два маршрута переходят на летнее расписание. Это №107 «Тобольск АВ — Сумкино» и №22 «7 мкр. — Ершовка».
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