11 апреля 2025

В Тобольске начинают работу семь дачных маршрутов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы начнут курсировать с 19 апреля
Автобусы начнут курсировать с 19 апреля Фото:

В Тобольске (Тюменская область) с 19 апреля начинают курсировать автобусы на семи дачных маршрутах. Об этом власти города сообщили в соцсети.

«Уважаемые жители города! С 19 апреля начинают свою работу автобусы на дачных маршрутах №3Д „7 мкр. — база Техучастка“, №7 „ДК Синтез — Зырянова — Веснина“, №14 „ДК Синтез — СНТ Возрождение“, №17 „ДК Синтез — Парк „Ермаково поле“, №109 „ДК Синтез — Винокурова-2, №116 „ДК Синтез — Винокурова-2“, №130 „Сумкино — Виктория-1““, — сообщается в telegram-канале мэрии города.

Также два маршрута переходят на летнее расписание. Это №107 «Тобольск АВ — Сумкино» и №22 «7 мкр. — Ершовка».

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В Тобольске (Тюменская область) с 19 апреля начинают курсировать автобусы на семи дачных маршрутах. Об этом власти города сообщили в соцсети. «Уважаемые жители города! С 19 апреля начинают свою работу автобусы на дачных маршрутах №3Д „7 мкр. — база Техучастка“, №7 „ДК Синтез — Зырянова — Веснина“, №14 „ДК Синтез — СНТ Возрождение“, №17 „ДК Синтез — Парк „Ермаково поле“, №109 „ДК Синтез — Винокурова-2, №116 „ДК Синтез — Винокурова-2“, №130 „Сумкино — Виктория-1““, — сообщается в telegram-канале мэрии города. Также два маршрута переходят на летнее расписание. Это №107 «Тобольск АВ — Сумкино» и №22 «7 мкр. — Ершовка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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