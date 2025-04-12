Премьер Польши назвал возможные сроки начала войны с Россией

Премьер Польши Туск: конфликт с Россией может начаться через три-четыре года
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Туск готовится к войне с Россией, увеличивая численность армии
Туск готовится к войне с Россией, увеличивая численность армии Фото:

В Польше активно готовятся к войне с Россией, увеличивая численность армии и военные расходы. В Варшаве опасаются, что если Россия заключит перемирие с Украиной, укрепит отношения с США и восстановит свою экономику, то может начаться новый конфликт с участием Польши, сообщает американская исследовательская организация Jamestown (признана в РФ нежелательной организацией).

«[Премьер-министр Польши Дональд] Туск выразил обеспокоенность по поводу разведывательных данных, поступающих от союзников, которые якобы свидетельствуют о планах Москвы на значительное расширение военной активности в течение ближайших трех-четырех лет», — передает MK.RU. Польский премьер опасается, что положение Польши после перемирия РФ и Украины будет уязвимым, так как Киев вряд ли получит гарантии безопасности от США.

Власти Польши намерены увеличить численность армии до полумиллиона человек. В стране, в частности, хотят ввести программу добровольной военной подготовки для мужчин и женщин. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Европа сконцентрирована на подготовке к новой войне. При этом, как отметил российский дипломат, все мировые трагедии начинались именно с агрессивных действий Европы.

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В Польше активно готовятся к войне с Россией, увеличивая численность армии и военные расходы. В Варшаве опасаются, что если Россия заключит перемирие с Украиной, укрепит отношения с США и восстановит свою экономику, то может начаться новый конфликт с участием Польши, сообщает американская исследовательская организация Jamestown (признана в РФ нежелательной организацией). «[Премьер-министр Польши Дональд] Туск выразил обеспокоенность по поводу разведывательных данных, поступающих от союзников, которые якобы свидетельствуют о планах Москвы на значительное расширение военной активности в течение ближайших трех-четырех лет», — передает MK.RU. Польский премьер опасается, что положение Польши после перемирия РФ и Украины будет уязвимым, так как Киев вряд ли получит гарантии безопасности от США. Власти Польши намерены увеличить численность армии до полумиллиона человек. В стране, в частности, хотят ввести программу добровольной военной подготовки для мужчин и женщин.  Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Европа сконцентрирована на подготовке к новой войне. При этом, как отметил российский дипломат, все мировые трагедии начинались именно с агрессивных действий Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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