В Польше активно готовятся к войне с Россией, увеличивая численность армии и военные расходы. В Варшаве опасаются, что если Россия заключит перемирие с Украиной, укрепит отношения с США и восстановит свою экономику, то может начаться новый конфликт с участием Польши, сообщает американская исследовательская организация Jamestown (признана в РФ нежелательной организацией).
«[Премьер-министр Польши Дональд] Туск выразил обеспокоенность по поводу разведывательных данных, поступающих от союзников, которые якобы свидетельствуют о планах Москвы на значительное расширение военной активности в течение ближайших трех-четырех лет», — передает MK.RU. Польский премьер опасается, что положение Польши после перемирия РФ и Украины будет уязвимым, так как Киев вряд ли получит гарантии безопасности от США.
Власти Польши намерены увеличить численность армии до полумиллиона человек. В стране, в частности, хотят ввести программу добровольной военной подготовки для мужчин и женщин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Европа сконцентрирована на подготовке к новой войне. При этом, как отметил российский дипломат, все мировые трагедии начинались именно с агрессивных действий Европы.
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