11 апреля 2025

В торговом центре Кургана росгвардейцы скрутили мужчину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росгвардейцы вывели мужчину в наручниках из торгового центра
Росгвардейцы вывели мужчину в наручниках из торгового центра Фото:

В Кургане в ТРЦ «ГиперСити» росгвардейцы задержали мужчину. Видео с места события опубликовано в telegram-канале «Короче, Курган».

«Скрутили мужчину в „ГиперСити“. По словам подписчицы, в торговом центре проходил шахматный турнир. Что натворил курганец — неизвестно», — сообщается в telegram-канале «Короче, Курган».

Мужчину в наручниках вывели из торгового центра на парковку и усадили в автомобиль Росгвардии. В пресс-службе ведомства на запрос корреспондента URA.RU пояснили, что сотрудники вневедомственной охраны пресекли неадекватное поведение мужчины, пребывающего в состоянии алкогольного опьянения, и передали его полиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в ТРЦ «ГиперСити» росгвардейцы задержали мужчину. Видео с места события опубликовано в telegram-канале «Короче, Курган». «Скрутили мужчину в „ГиперСити“. По словам подписчицы, в торговом центре проходил шахматный турнир. Что натворил курганец — неизвестно», — сообщается в telegram-канале «Короче, Курган». Мужчину в наручниках вывели из торгового центра на парковку и усадили в автомобиль Росгвардии. В пресс-службе ведомства на запрос корреспондента URA.RU пояснили, что сотрудники вневедомственной охраны пресекли неадекватное поведение мужчины, пребывающего в состоянии алкогольного опьянения, и передали его полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...