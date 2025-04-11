В Кургане в ТРЦ «ГиперСити» росгвардейцы задержали мужчину. Видео с места события опубликовано в telegram-канале «Короче, Курган».
«Скрутили мужчину в „ГиперСити“. По словам подписчицы, в торговом центре проходил шахматный турнир. Что натворил курганец — неизвестно», — сообщается в telegram-канале «Короче, Курган».
Мужчину в наручниках вывели из торгового центра на парковку и усадили в автомобиль Росгвардии. В пресс-службе ведомства на запрос корреспондента URA.RU пояснили, что сотрудники вневедомственной охраны пресекли неадекватное поведение мужчины, пребывающего в состоянии алкогольного опьянения, и передали его полиции.
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