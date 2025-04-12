Глава МИД Украины раскрыл, когда Киев хотел бы завершить конфликт

Киев хотел бы завершить конфликт уже в этом году, рассказал Сибига
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, что Киев хотел бы завершить конфликт уже в этом году. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на Анталийском дипломатическом форуме.
«Украина хочет мира. Мы хотим закончить [конфликт] этом году», — заявил Сибига.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что страна готовится к новой войне против России. По мнению политика, конфликт с РФ может наступить в ближайшие несколько лет.
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