Глава МИД Украины раскрыл, когда Киев хотел бы завершить конфликт

Сибига: Украина хочет завершить конфликт в этом году
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Киев хотел бы завершить конфликт уже в этом году, рассказал Сибига
Киев хотел бы завершить конфликт уже в этом году, рассказал Сибига Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, что Киев хотел бы завершить конфликт уже в этом году. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на Анталийском дипломатическом форуме.

«Украина хочет мира. Мы хотим закончить [конфликт] этом году», — заявил Сибига.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что страна готовится к новой войне против России. По мнению политика, конфликт с РФ может наступить в ближайшие несколько лет.

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Глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, что Киев хотел бы завершить конфликт уже в этом году. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на Анталийском дипломатическом форуме. «Украина хочет мира. Мы хотим закончить [конфликт] этом году», — заявил Сибига. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что страна готовится к новой войне против России. По мнению политика, конфликт с РФ может наступить в ближайшие несколько лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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