Кто такой Андрей Сибига: что известно о новом главе МИД Украины

Андрей Сибига назначен новым главой МИД Украины

05 сентября 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Андрей Сибига заменил на посту минстра иностранных дел Дмитрия Кулебу, подавшего в отставку Фото: CC BY-SA 4.0\Офис президента Украины Новым главой МИД Украины назначен Андрей Сибига. Он был заместителем прошлого минстра иностранных дел Дмитрия Кулебы, накануне подавшего в отставку. Биография и карьера Сибиги — в материале URA.RU. Биография Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области на Украине. Он окончил Львовский государственный университет им. И.Франко в 1997 году, специальность — «международные отношения». В 1999 году Сибига освоил дополнительное направление — «правоведение». Сейчас у министра есть жена и трое детей. Карьера В 1997—1998 годах Сибига работал атташе и третьим секретарем Министерства иностранных дел Украины. В 1998 году стал вторым, а через три года — первым секретарем по консульским вопросам в посольстве Украины в Польше. С 2003 по 2008 год он занимал должности начальника отдела и заместителя директора департамента в Договорно-правовом управлении (впоследствии — департаменте) Украины. С 2008 года Сибига работал советником-посланником посольства Украины в Польше, с 2012 года — директором Департамента консульской службы МИД Украины. С 2016 по 2021 год политик был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике. В 2021 году Сибига назначен на должность замруководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, где он занимался внешней политикой. С апреля 2024 года политик занимал пост первого заместитель министра иностранных дел Украины. Через неделю после назначения Сибига подписал распоряжение о приостановке оказания консульских услуг украинцам призывного возраста, которые находятся за рубежом. До назначения Сибига работал в офисе президента и был послом Украины в Турции Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press Назначение на должность главы МИД В Верховной Раде Украины пятого сентября прошло голосование за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел страны. Это решение поддержали 258 парламентариев. Ранее издание «Страна» сообщало, что Сибигу намеренно перевели в МИД, чтобы в будущем он смог заменить на посту Дмитрия Кулебу. Решение о назначении Сибиги главой МИД Украины поддержали поддержали 258 парламентариев Фото: Altan Gocher\Global Look Press Ранее на Украине анонсировали большие кадровые изменения в правительстве. Об этом рассказал глава фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. По его словам, планируются увольнения ряда руководителей с ключевых должностей. Заявление об уходе с поста написали вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, вице-премьер по вопросам европейской интеграции страны Ольга Стефанишина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым главой МИД Украины назначен Андрей Сибига. Он был заместителем прошлого минстра иностранных дел Дмитрия Кулебы, накануне подавшего в отставку. Биография и карьера Сибиги — в материале URA.RU. Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области на Украине. Он окончил Львовский государственный университет им. И.Франко в 1997 году, специальность — «международные отношения». В 1999 году Сибига освоил дополнительное направление — «правоведение». Сейчас у министра есть жена и трое детей. В 1997—1998 годах Сибига работал атташе и третьим секретарем Министерства иностранных дел Украины. В 1998 году стал вторым, а через три года — первым секретарем по консульским вопросам в посольстве Украины в Польше. С 2003 по 2008 год он занимал должности начальника отдела и заместителя директора департамента в Договорно-правовом управлении (впоследствии — департаменте) Украины. С 2008 года Сибига работал советником-посланником посольства Украины в Польше, с 2012 года — директором Департамента консульской службы МИД Украины. С 2016 по 2021 год политик был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике. В 2021 году Сибига назначен на должность замруководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, где он занимался внешней политикой. С апреля 2024 года политик занимал пост первого заместитель министра иностранных дел Украины. Через неделю после назначения Сибига подписал распоряжение о приостановке оказания консульских услуг украинцам призывного возраста, которые находятся за рубежом. В Верховной Раде Украины пятого сентября прошло голосование за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел страны. Это решение поддержали 258 парламентариев. Ранее издание «Страна» сообщало, что Сибигу намеренно перевели в МИД, чтобы в будущем он смог заменить на посту Дмитрия Кулебу. Ранее на Украине анонсировали большие кадровые изменения в правительстве. Об этом рассказал глава фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. По его словам, планируются увольнения ряда руководителей с ключевых должностей. Заявление об уходе с поста написали вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, вице-премьер по вопросам европейской интеграции страны Ольга Стефанишина.