Гашек оценил слова Гретцки о русских корнях

Гашек заявил, что дед Гретцки не был русским
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Гретцки говорил, что у его деда русские корни
Гретцки говорил, что у его деда русские корни Фото:
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Овечкин побил рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу

Чешский хоккеист Доминик Гашек заявил, что дед  Уэйна Гретцки не был русским. Так он отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед был русским и обрадовался бы, «если бы россиянин побил рекорд» его внука в НХЛ.

«Его дед, насколько мне известно, был наполовину белорусом, наполовину украинцем. Так что он, скорее всего, не имел никакого отношения к России», — приводит слова Гашека iSport.

После того, как Александр Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в НХЛ, он заявил: «Мой дедушка был русским. Он был бы очень рад, если бы россиянин побил мой рекорд». Гретцки удерживал рекорд НХЛ по голам с 1994 года. К завершению карьеры он забил 894 гола в 1487 матчах. Овечкин 6 апреля забил 895 голов в таком же количестве игр. Теперь новая цель россиянина — выиграть Кубок Стэнли.

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Чешский хоккеист Доминик Гашек заявил, что дед  Уэйна Гретцки не был русским. Так он отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед был русским и обрадовался бы, «если бы россиянин побил рекорд» его внука в НХЛ. «Его дед, насколько мне известно, был наполовину белорусом, наполовину украинцем. Так что он, скорее всего, не имел никакого отношения к России», — приводит слова Гашека iSport. После того, как Александр Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в НХЛ, он заявил: «Мой дедушка был русским. Он был бы очень рад, если бы россиянин побил мой рекорд». Гретцки удерживал рекорд НХЛ по голам с 1994 года. К завершению карьеры он забил 894 гола в 1487 матчах. Овечкин 6 апреля забил 895 голов в таком же количестве игр. Теперь новая цель россиянина — выиграть Кубок Стэнли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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