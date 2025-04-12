Гашек оценил слова Гретцки о русских корнях

Чешский хоккеист Доминик Гашек заявил, что дед Уэйна Гретцки не был русским. Так он отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед был русским и обрадовался бы, «если бы россиянин побил рекорд» его внука в НХЛ.
«Его дед, насколько мне известно, был наполовину белорусом, наполовину украинцем. Так что он, скорее всего, не имел никакого отношения к России», — приводит слова Гашека iSport.
После того, как Александр Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в НХЛ, он заявил: «Мой дедушка был русским. Он был бы очень рад, если бы россиянин побил мой рекорд». Гретцки удерживал рекорд НХЛ по голам с 1994 года. К завершению карьеры он забил 894 гола в 1487 матчах. Овечкин 6 апреля забил 895 голов в таком же количестве игр. Теперь новая цель россиянина — выиграть Кубок Стэнли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.