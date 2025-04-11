11 апреля 2025

В ЯНАО простятся со стрелком, погибшим за защиту Родины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец погиб при выполнении воинского долга
Боец погиб при выполнении воинского долга Фото:

В Панаевске (ЯНАО) состоится прощание с Виталием Пырирко. Боец погиб, защищая интересы страны в должности стрелка мотострелковой роты.

Прощание с бойцом состоится 13 апреля
Прощание с бойцом состоится 13 апреля
Фото:

«В Панаевске состоится прощание с погибшим военнослужащим. Виталий Пырирко проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ в должности стрелок мотострелковой роты. Погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции», — трагическую новость в соцсети сообщили власти Ямальского района.

Прощание состоится 13 апреля. В мэрии района выразили соболезнования родным и близким бойца.

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В Панаевске (ЯНАО) состоится прощание с Виталием Пырирко. Боец погиб, защищая интересы страны в должности стрелка мотострелковой роты. «В Панаевске состоится прощание с погибшим военнослужащим. Виталий Пырирко проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ в должности стрелок мотострелковой роты. Погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции», — трагическую новость в соцсети сообщили власти Ямальского района. Прощание состоится 13 апреля. В мэрии района выразили соболезнования родным и близким бойца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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