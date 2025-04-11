Боец погиб при выполнении воинского долга
В Панаевске (ЯНАО) состоится прощание с Виталием Пырирко. Боец погиб, защищая интересы страны в должности стрелка мотострелковой роты.
Прощание с бойцом состоится 13 апреля
«В Панаевске состоится прощание с погибшим военнослужащим. Виталий Пырирко проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ в должности стрелок мотострелковой роты. Погиб при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции», — трагическую новость в соцсети сообщили власти Ямальского района.
Прощание состоится 13 апреля. В мэрии района выразили соболезнования родным и близким бойца.
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