В Тюмени ушел из жизни профессор и основатель Школы перспективных исследований (SAS) Тюменского государственного университета Андрей Щербенок. Трагическую новость в соцсети сообщил ректор вуза Иван Романчук.
«Умер Андрей Щербенок — директор-основатель Школы перспективных исследований (SAS) Тюменского государственного университета. Мы все называли его по имени, безмерно уважали за преданность идее современного российского образования, за поразительный талант руководителя», — сообщил Романчук в своем telegram-канале.
Щербенок скончался в 50 лет. Школу при ТюмГу он основал в 2016 году. С 2012 по 2021 годы работал в должности профессора Центра трансформации образования МШУ «Сколково».
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