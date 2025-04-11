11 апреля 2025

В Тюмени скончался профессор ТюмГУ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школу при ТюмГУ Щербенок основал в 2016 году
Школу при ТюмГУ Щербенок основал в 2016 году Фото:

В Тюмени ушел из жизни профессор и основатель Школы перспективных исследований (SAS) Тюменского государственного университета Андрей Щербенок. Трагическую новость в соцсети сообщил ректор вуза Иван Романчук.

Профессор скончался на 51-м году жизни
Профессор скончался на 51-м году жизни
Фото:

«Умер Андрей Щербенок — директор-основатель Школы перспективных исследований (SAS) Тюменского государственного университета. Мы все называли его по имени, безмерно уважали за преданность идее современного российского образования, за поразительный талант руководителя», — сообщил Романчук в своем telegram-канале.

Щербенок скончался в 50 лет. Школу при ТюмГу он основал в 2016 году. С 2012 по 2021 годы работал в должности профессора Центра трансформации образования МШУ «Сколково».

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В Тюмени ушел из жизни профессор и основатель Школы перспективных исследований (SAS) Тюменского государственного университета Андрей Щербенок. Трагическую новость в соцсети сообщил ректор вуза Иван Романчук. «Умер Андрей Щербенок — директор-основатель Школы перспективных исследований (SAS) Тюменского государственного университета. Мы все называли его по имени, безмерно уважали за преданность идее современного российского образования, за поразительный талант руководителя», — сообщил Романчук в своем telegram-канале. Щербенок скончался в 50 лет. Школу при ТюмГу он основал в 2016 году. С 2012 по 2021 годы работал в должности профессора Центра трансформации образования МШУ «Сколково».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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