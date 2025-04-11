Общество В зоне СВО погиб боевой офицер из Прикамья Владимир Шаркевич 12 апреля 2025 в 22:14 Размер текста - 17 + Бойца проводили в последний путь 11 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Пермского края Владимир Шаркевич. Он был в звании капитана, передает мэрия Красновишерского округа. «Красновишерцы простились с Владимиром Шаркевичем, погибшим в ходе СВО. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям. Это наша общая боль и утрата», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Церемонию прощания провели 11 апреля. Бойца похоронили с воинскими почестями в Красновишерске. Военнослужащему было 46 лет vk.com, мэрия Красновишерского округа Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Пермского края Владимир Шаркевич. Он был в звании капитана, передает мэрия Красновишерского округа. «Красновишерцы простились с Владимиром Шаркевичем, погибшим в ходе СВО. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям. Это наша общая боль и утрата», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Церемонию прощания провели 11 апреля. Бойца похоронили с воинскими почестями в Красновишерске. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям