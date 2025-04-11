11 апреля 2025

В зоне СВО погиб боевой офицер из Прикамья Владимир Шаркевич

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Прощание с погибшим полковником-миротворцем у ОДО. Екатеринбург, гвоздики, прощание
Бойца проводили в последний путь 11 апреля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Пермского края Владимир Шаркевич. Он был в звании капитана, передает мэрия Красновишерского округа.

«Красновишерцы простились с Владимиром Шаркевичем, погибшим в ходе СВО. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям. Это наша общая боль и утрата», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Церемонию прощания провели 11 апреля. Бойца похоронили с воинскими почестями в Красновишерске.

https://vk.com/vishadm?w=wall-179507546_21287&ysclid=m9eg3j6f70177978169
Военнослужащему было 46 лет

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Пермского края Владимир Шаркевич. Он был в звании капитана, передает мэрия Красновишерского округа. «Красновишерцы простились с Владимиром Шаркевичем, погибшим в ходе СВО. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям. Это наша общая боль и утрата», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Церемонию прощания провели 11 апреля. Бойца похоронили с воинскими почестями в Красновишерске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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