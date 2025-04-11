В зоне СВО погиб боевой офицер из Прикамья Владимир Шаркевич

Бойца проводили в последний путь 11 апреля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Пермского края Владимир Шаркевич. Он был в звании капитана, передает мэрия Красновишерского округа.
«Красновишерцы простились с Владимиром Шаркевичем, погибшим в ходе СВО. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям. Это наша общая боль и утрата», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Церемонию прощания провели 11 апреля. Бойца похоронили с воинскими почестями в Красновишерске.
Военнослужащему было 46 лет
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