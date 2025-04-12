На Западе призвали «распустить» Украину

Strategic Culture: конфликт можно урегулировать только роспуском Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина совершает действия, характерные для террористического государства
Украина совершает действия, характерные для террористического государства Фото:

Единственный путь к урегулированию конфликта на Украине заключается в смене действующего государственного устройства. Об этом сообщает портал Strategic Culture Foundation.

«Единственным жизнеспособным решением конфликта является роспуск существующего украинского государства путем сочетания замены режима и территориальной реконфигурации», — пишет портал. Там отметили, что Украина демонстрирует черты, характерные для террористического государства, и нарушает международное право. Это затрудняет возможность проведения переговоров.

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Единственный путь к урегулированию конфликта на Украине заключается в смене действующего государственного устройства. Об этом сообщает портал Strategic Culture Foundation. «Единственным жизнеспособным решением конфликта является роспуск существующего украинского государства путем сочетания замены режима и территориальной реконфигурации», — пишет портал. Там отметили, что Украина демонстрирует черты, характерные для террористического государства, и нарушает международное право. Это затрудняет возможность проведения переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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