Единственный путь к урегулированию конфликта на Украине заключается в смене действующего государственного устройства. Об этом сообщает портал Strategic Culture Foundation.
«Единственным жизнеспособным решением конфликта является роспуск существующего украинского государства путем сочетания замены режима и территориальной реконфигурации», — пишет портал. Там отметили, что Украина демонстрирует черты, характерные для террористического государства, и нарушает международное право. Это затрудняет возможность проведения переговоров.
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