12 апреля 2025
11 апреля 2025

В Ханты-Мансийске МЧС потушили пожар в доме, где произошел взрыв. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске пожар в доме, где произошел по предварительным дынным взрыв газа, потушен
В Ханты-Мансийске пожар в доме, где произошел по предварительным дынным взрыв газа, потушен Фото:

В Ханты-Мансийске произошел пожар в жилом доме на Промышленной, 9, возгорание ликвидировано. Об этом URA.RU сообщили в МЧС.

«Площадь возгорания составила примерно 70 квадратных метров, очаг потушен», — сообщили в пресс-службе окружного МЧС. Сообщение о том, что причиной возгорания стал взрыв бытового газа, не подтверждается — дом не газифицирован.

Ранее URA.RU писало, что вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Очевидцы сообщали, что огонь на первом этаже деформировал все конструкции дома и бьется на улицу. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены.

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В Ханты-Мансийске произошел пожар в жилом доме на Промышленной, 9, возгорание ликвидировано. Об этом URA.RU сообщили в МЧС. «Площадь возгорания составила примерно 70 квадратных метров, очаг потушен», — сообщили в пресс-службе окружного МЧС. Сообщение о том, что причиной возгорания стал взрыв бытового газа, не подтверждается — дом не газифицирован. Ранее URA.RU писало, что вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Очевидцы сообщали, что огонь на первом этаже деформировал все конструкции дома и бьется на улицу. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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