В Ханты-Мансийске произошел пожар в жилом доме на Промышленной, 9, возгорание ликвидировано. Об этом URA.RU сообщили в МЧС.
«Площадь возгорания составила примерно 70 квадратных метров, очаг потушен», — сообщили в пресс-службе окружного МЧС. Сообщение о том, что причиной возгорания стал взрыв бытового газа, не подтверждается — дом не газифицирован.
Ранее URA.RU писало, что вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Очевидцы сообщали, что огонь на первом этаже деформировал все конструкции дома и бьется на улицу. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены.
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