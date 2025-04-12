Взорвавшуюся в Ханты-Мансийске квартиру сдавали посуточно

Квартира в доме по улице Промышленной, 9 в Ханты-Мансийске, где произошел взрыв, скорее всего, сдавалась посуточно. Об этом URA.RU рассказали соседи. По их словам там никто долго не задерживался.
«Вторая квартира, где произошел взрыв, кажется, постоянно сдавалась. Скорее всего прям посуточно. Там никто долго не задерживался», — рассказали югорчанки.
Ранее URA.RU писало, что вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Очевидцы сообщали, что огонь на первом этаже деформировал все конструкции дома и бьется на улицу. Позже стало известно, что всех соседей до пожара испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены.
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