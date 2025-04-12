В доме Ханты-Мансийска, где произошел взрыв, повреждены несколько квартир

В результате взрыва в жилом доме в Ханты-Мансийске (ХМАО) по улице Промышленной,9а пострадали пять квартир на первом этаже. На ликвидацию пожара ушло около 15 минут. Об этом власти ХМАО сообщили в своем telegram-канале со ссылкой на комментарий замначальника ГУ по ГПС МЧС по ХМАО Романа Артамонова.
«На первом этаже пять из шести квартир пострадали. Разрушены межкомнатные перегородки. С учетом того, что здание из негорючих материалов, пожар ликвидировали в кратчайшие сроки. Порядка 15-20 минут — ликвидация полная», — сообщил Артамонов.
Пострадавшие находятся в каретах скорой помощи. Одного из них госпитализировали в окружная клиническую больницу. По информации депздарава ХМАО, всего пострадавших — трое. Погибших не обнаружено.
Взрыв в квартире многоквартирного дома на Промышленной, 9а произошел поздно вечером 12 апреля, затем последовал пожар. Из дома эвакуировали 35 человек. Для них власти города развернули пункт временного размещения в школе №6. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происходящем.
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