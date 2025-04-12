12 апреля 2025
11 апреля 2025

Невнимательность водителя стала причиной жесткой аварии в Каменске-Уральском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На дороге столкнулись ВАЗ и BMV
На дороге столкнулись ВАЗ и BMV Фото:

Из-за невнимательности водителя в центре Каменска-Уральского (Свердловская область) вечером 12 апреля столкнулись две легковушки. По словам очевидцев, запчасти и осколки корпусов разбросало по всей проезжей части.

«По предварительным данным, водитель ВАЗ 2113, двигавшийся со стороны улицы Ленина, намеревался совершить левый поворот. Он не предоставил преимущество BMV, который следовал во встречном направлении со стороны улицы Добролюбова», — цитирует дорожных полицейских telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский».

Первыми на место аварии приехали пожарные, позже — скорая. Затем прибыли сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали обстоятельства происшествия и взяли показания у свидетелей.

В результате ДТП никто не пострадал
В результате ДТП никто не пострадал
Фото:
Авария произошла у дома №1 по проспекту Победы
Авария произошла у дома №1 по проспекту Победы
Фото:
Автомобили получили значительные повреждения
Автомобили получили значительные повреждения
Фото:

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Из-за невнимательности водителя в центре Каменска-Уральского (Свердловская область) вечером 12 апреля столкнулись две легковушки. По словам очевидцев, запчасти и осколки корпусов разбросало по всей проезжей части. «По предварительным данным, водитель ВАЗ 2113, двигавшийся со стороны улицы Ленина, намеревался совершить левый поворот. Он не предоставил преимущество BMV, который следовал во встречном направлении со стороны улицы Добролюбова», — цитирует дорожных полицейских telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский». Первыми на место аварии приехали пожарные, позже — скорая. Затем прибыли сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали обстоятельства происшествия и взяли показания у свидетелей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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