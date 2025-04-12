Из-за невнимательности водителя в центре Каменска-Уральского (Свердловская область) вечером 12 апреля столкнулись две легковушки. По словам очевидцев, запчасти и осколки корпусов разбросало по всей проезжей части.
«По предварительным данным, водитель ВАЗ 2113, двигавшийся со стороны улицы Ленина, намеревался совершить левый поворот. Он не предоставил преимущество BMV, который следовал во встречном направлении со стороны улицы Добролюбова», — цитирует дорожных полицейских telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский».
Первыми на место аварии приехали пожарные, позже — скорая. Затем прибыли сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали обстоятельства происшествия и взяли показания у свидетелей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!