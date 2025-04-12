12 апреля 2025

Российский Sukhoi Superjet поднялся на максимальную высоту

Опытный SJ-100 с российскими системами поднялся на максимальную для себя высоту
© Служба новостей «URA.RU»
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SJ-100 с российскими системами достиг высоты 12,2 тысячи метров
SJ-100 с российскими системами достиг высоты 12,2 тысячи метров Фото:

Первый опытный образец самолета Sukhoi Superjet 100 с российскими системами поднялся на максимальную для себя высоту. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех). 

«Во Всемирный день авиации и космонавтики наш Суперджет преодолел силу земного тяготения и поднялся ближе к звездам, на максимально возможную для него высоту — 12200 метров — это так называемый практический потолок для данного типа самолета», — пишет в telegram-канале сообщает ОАК.

Первый полет модернизированного Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями ПД-8, который произошел в марте 2025 года. В ходе этого испытательного полета самолет подтвердил свои характеристики, достигнув скорости 500 км/ч и высоты 3000 метров.

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Первый опытный образец самолета Sukhoi Superjet 100 с российскими системами поднялся на максимальную для себя высоту. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех).  «Во Всемирный день авиации и космонавтики наш Суперджет преодолел силу земного тяготения и поднялся ближе к звездам, на максимально возможную для него высоту — 12200 метров — это так называемый практический потолок для данного типа самолета», — пишет в telegram-канале сообщает ОАК. Первый полет модернизированного Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями ПД-8, который произошел в марте 2025 года. В ходе этого испытательного полета самолет подтвердил свои характеристики, достигнув скорости 500 км/ч и высоты 3000 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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