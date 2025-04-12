Российский Sukhoi Superjet поднялся на максимальную высоту

Первый опытный образец самолета Sukhoi Superjet 100 с российскими системами поднялся на максимальную для себя высоту. Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех).
«Во Всемирный день авиации и космонавтики наш Суперджет преодолел силу земного тяготения и поднялся ближе к звездам, на максимально возможную для него высоту — 12200 метров — это так называемый практический потолок для данного типа самолета», — пишет в telegram-канале сообщает ОАК.
Первый полет модернизированного Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями ПД-8, который произошел в марте 2025 года. В ходе этого испытательного полета самолет подтвердил свои характеристики, достигнув скорости 500 км/ч и высоты 3000 метров.
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