Украинские военные получили снаряды для советских артиллерийских орудий Д-44, разработанных еще в 1944 году, от Болгарии. Об этом сообщает «Российская газета».
«Польские военные обнаружили, что еще имеются запасы большого количества осколочно-фугасных снарядов UO-365-KW. Теперь же к поставкам формированиям киевского режима подключилась Болгария, которая начала передавать снаряды, по некоторым данным выпущенные в конце 80-х годов», — пишет РГ.
Украина активно использует старые модели военной техники, таких как танки Т-64БМ «Булат», основанные на советских разработках. В последнее время ВСУ сталкиваются с нехваткой тяжелой техники на фронте, что также подтверждается потерей танка «Булат» в ДНР.
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