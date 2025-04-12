12 апреля 2025

Польша и Болгария передают ВСУ снаряды для пушек времен ВОВ

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Пушка Д-44 была разработана в 1944 году
Пушка Д-44 была разработана в 1944 году Фото:

Украинские военные получили снаряды для советских артиллерийских орудий Д-44, разработанных еще в 1944 году, от Болгарии. Об этом сообщает «Российская газета».

«Польские военные обнаружили, что еще имеются запасы большого количества осколочно-фугасных снарядов UO-365-KW. Теперь же к поставкам формированиям киевского режима подключилась Болгария, которая начала передавать снаряды, по некоторым данным выпущенные в конце 80-х годов», — пишет РГ. 

Украина активно использует старые модели военной техники, таких как танки Т-64БМ «Булат», основанные на советских разработках. В последнее время ВСУ сталкиваются с нехваткой тяжелой техники на фронте, что также подтверждается потерей танка «Булат» в ДНР.

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Украинские военные получили снаряды для советских артиллерийских орудий Д-44, разработанных еще в 1944 году, от Болгарии. Об этом сообщает «Российская газета». «Польские военные обнаружили, что еще имеются запасы большого количества осколочно-фугасных снарядов UO-365-KW. Теперь же к поставкам формированиям киевского режима подключилась Болгария, которая начала передавать снаряды, по некоторым данным выпущенные в конце 80-х годов», — пишет РГ.  Украина активно использует старые модели военной техники, таких как танки Т-64БМ «Булат», основанные на советских разработках. В последнее время ВСУ сталкиваются с нехваткой тяжелой техники на фронте, что также подтверждается потерей танка «Булат» в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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