Количество платных парковок в Тюмени увеличат в два раза

В Тюмени появятся новые платные парковочные места. В 2025 году их количество увеличится до восьми тысяч, сообщили в мэрии города.
«Сейчас в городе на платный режим переведено 4051 машино-место, они объединены в 21 парковочную зону. После завершения третьего этапа количество платных мест вырастет до восьми тысяч», — сообщили в ведомстве РБК Тюмень.
Так, до конца 2025 года, новые платные парковки появятся на участках в границах в границах улиц Профсоюзной, 50 лет Октября, Мельникайте и Малыгина. Это сделают в рамках третьего этапа проекта по созданию платного парковочного пространства.
Платные парковки организуют на нескольких улицах, где загрузка парковочных мест приближается к 100%. Так власти планируют разгрузить улицы и снизить аварийность.
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