12 апреля 2025
11 апреля 2025

Количество платных парковок в Тюмени увеличат в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году в Тюмени станет восемь тысяч платных парковочных мест
В 2025 году в Тюмени станет восемь тысяч платных парковочных мест Фото:

В Тюмени появятся новые платные парковочные места. В 2025 году их количество увеличится до восьми тысяч, сообщили в мэрии города.

«Сейчас в городе на платный режим переведено 4051 машино-место, они объединены в 21 парковочную зону. После завершения третьего этапа количество платных мест вырастет до восьми тысяч», — сообщили в ведомстве РБК Тюмень.

Так, до конца 2025 года, новые платные парковки появятся на участках в границах в границах улиц Профсоюзной, 50 лет Октября, Мельникайте и Малыгина. Это сделают в рамках третьего этапа проекта по созданию платного парковочного пространства.

Платные парковки организуют на нескольких улицах, где загрузка парковочных мест приближается к 100%. Так власти планируют разгрузить улицы и снизить аварийность.

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В Тюмени появятся новые платные парковочные места. В 2025 году их количество увеличится до восьми тысяч, сообщили в мэрии города. «Сейчас в городе на платный режим переведено 4051 машино-место, они объединены в 21 парковочную зону. После завершения третьего этапа количество платных мест вырастет до восьми тысяч», — сообщили в ведомстве РБК Тюмень. Так, до конца 2025 года, новые платные парковки появятся на участках в границах в границах улиц Профсоюзной, 50 лет Октября, Мельникайте и Малыгина. Это сделают в рамках третьего этапа проекта по созданию платного парковочного пространства. Платные парковки организуют на нескольких улицах, где загрузка парковочных мест приближается к 100%. Так власти планируют разгрузить улицы и снизить аварийность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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