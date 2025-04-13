В Оренбурге произошел сильный взрыв в районе Сакмарской ТЭЦ. Видео

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В Оренбурге произошел взрыв
В Оренбурге произошел взрыв Фото:

В районе Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Оренбурге произошел взрыв, сообщают очевидцы. По их словам, инцидент случился примерно в пять часов утра. В связи с происшествием у жителей близлежащих домов произошло отключение электроэнергии.

«Взрыв произошел в районе Сакмарского ТЭЦа. Очевидцы сообщают взрыв произошел в 5:00... Очевидцы сообщают у некоторых жильцов района погас свет», — пишет telegram-канал «Новости Оренбурга и области».

После взрыва в районе ТЭЦ, расположенной на северо-востоке города, произошел пожар, в результате которого в воздух поднялся столб черного дыма. По предварительным данным, короткое замыкание на трансформаторной подстанции стало причиной произошедшего взрыва и последующей аварии, пишет telegram-канал Shot.

На месте происшествия в настоящее время действуют экстренные службы, которые занимаются ликвидацией возгорания. Официальная информация от властей пока не поступала.

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В районе Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Оренбурге произошел взрыв, сообщают очевидцы. По их словам, инцидент случился примерно в пять часов утра. В связи с происшествием у жителей близлежащих домов произошло отключение электроэнергии. «Взрыв произошел в районе Сакмарского ТЭЦа. Очевидцы сообщают взрыв произошел в 5:00... Очевидцы сообщают у некоторых жильцов района погас свет», — пишет telegram-канал «Новости Оренбурга и области». После взрыва в районе ТЭЦ, расположенной на северо-востоке города, произошел пожар, в результате которого в воздух поднялся столб черного дыма. По предварительным данным, короткое замыкание на трансформаторной подстанции стало причиной произошедшего взрыва и последующей аварии, пишет telegram-канал Shot. На месте происшествия в настоящее время действуют экстренные службы, которые занимаются ликвидацией возгорания. Официальная информация от властей пока не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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