В Челябинске начальник строительного участка зарабатывает до 215 тысяч рублей

Начальник строительного участка в Челябинске может получать до 215 тысяч рублей ежемесячно. Об этом URA.RU сообщает сервис SuperJob.
«Начальник строительного участка в Челябинске может получать зарплату до 215 тысяч рублей. Столь значительный доход, однако, уступает предложениям в Москве (до 310 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (до 270 тыс. рублей). Максимальные зарплаты доступны специалистам с опытом управления коллективом свыше 100 человек и стажем руководства от трёх лет», — отмечают аналитики сервиса SuperJob по поиску высокооплачиваемой работы.
Исследование также раскрывает портрет типичного кандидата на эту должность в Челябинске: это мужчина 48 лет (все резюме принадлежат мужчинам), имеющий высшее образование (85% случаев). В среднем такие специалисты оставались на предыдущем месте работы около шести лет, при этом 38% из них на момент поиска не были трудоустроены. Более половины соискателей (52%) открыты к переезду в другой город.
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