12 апреля 2025
11 апреля 2025

В Челябинске начальник строительного участка зарабатывает до 215 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Максимальные зарплаты обещают специалистам с опытом управления большим коллективом
Максимальные зарплаты обещают специалистам с опытом управления большим коллективом Фото:

Начальник строительного участка в Челябинске может получать до 215 тысяч рублей ежемесячно. Об этом URA.RU сообщает сервис SuperJob.

«Начальник строительного участка в Челябинске может получать зарплату до 215 тысяч рублей. Столь значительный доход, однако, уступает предложениям в Москве (до 310 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (до 270 тыс. рублей). Максимальные зарплаты доступны специалистам с опытом управления коллективом свыше 100 человек и стажем руководства от трёх лет», — отмечают аналитики сервиса SuperJob по поиску высокооплачиваемой работы.

Исследование также раскрывает портрет типичного кандидата на эту должность в Челябинске: это мужчина 48 лет (все резюме принадлежат мужчинам), имеющий высшее образование (85% случаев). В среднем такие специалисты оставались на предыдущем месте работы около шести лет, при этом 38% из них на момент поиска не были трудоустроены. Более половины соискателей (52%) открыты к переезду в другой город.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник строительного участка в Челябинске может получать до 215 тысяч рублей ежемесячно. Об этом URA.RU сообщает сервис SuperJob. «Начальник строительного участка в Челябинске может получать зарплату до 215 тысяч рублей. Столь значительный доход, однако, уступает предложениям в Москве (до 310 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (до 270 тыс. рублей). Максимальные зарплаты доступны специалистам с опытом управления коллективом свыше 100 человек и стажем руководства от трёх лет», — отмечают аналитики сервиса SuperJob по поиску высокооплачиваемой работы. Исследование также раскрывает портрет типичного кандидата на эту должность в Челябинске: это мужчина 48 лет (все резюме принадлежат мужчинам), имеющий высшее образование (85% случаев). В среднем такие специалисты оставались на предыдущем месте работы около шести лет, при этом 38% из них на момент поиска не были трудоустроены. Более половины соискателей (52%) открыты к переезду в другой город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...