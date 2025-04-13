В Мьянме произошло новое землетрясение

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В Мьянме зафиксировано новое землетрясение
В Мьянме зафиксировано новое землетрясение Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

На территории Мьянмы произошло землетрясение силой в 5,5 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Согласно данным на сайте EMSC, толчки были зафиксированы в 2:25 по UTC. Землетрясение произошло в районе, расположенном на расстоянии 87 километров к югу от города Мандалай и 38 километров к северу от города Мейтхила.

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На территории Мьянмы произошло землетрясение силой в 5,5 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). Согласно данным на сайте EMSC, толчки были зафиксированы в 2:25 по UTC. Землетрясение произошло в районе, расположенном на расстоянии 87 километров к югу от города Мандалай и 38 километров к северу от города Мейтхила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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