В Мьянме произошло новое землетрясение

В Мьянме зафиксировано новое землетрясение
новость из сюжетаСильное землетрясение в Таиланде и Мьянме
На территории Мьянмы произошло землетрясение силой в 5,5 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Согласно данным на сайте EMSC, толчки были зафиксированы в 2:25 по UTC. Землетрясение произошло в районе, расположенном на расстоянии 87 километров к югу от города Мандалай и 38 километров к северу от города Мейтхила.
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