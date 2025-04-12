12 апреля 2025
11 апреля 2025

Глава Тюмени проверил улицы города на чистоту

© Служба новостей «URA.RU»
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Афанасьев распорядился о восстановлении дорог и проведении ямочного ремонта
Афанасьев распорядился о восстановлении дорог и проведении ямочного ремонта Фото:

Глава Тюмени Максим Афанасьев проверил уборку улиц города. В ходе объезда он обнаружил ряд проблем — от неубранного мусора до не откаченной воды из луж.

«Сегодня я провел объезд... Наша цель — оценить текущее состояние городских территорий... В ходе объезда мы обнаружили ряд проблем, таких как неудовлетворительное содержание прилегающих территорий, особенно возле торговых объектов, а также состояние контейнерных площадок. Кроме того, мы обратили внимание на необходимость проведения работ в рамках текущего содержания дорог: уборку вытаявшего мусора, откачку воды и расчистку водоотводных канав, дождеприемных колодцев», — написал Афанасьев в своем telegram-канале.

Он добавил, что уже распорядился, чтобы все эти недочеты были устранены. Главы управляющих компаний, которые ответственны за содержание проблемных территорий, взяли их на свой контроль и лично проверят выполнение задач. Помимо этого мэр города распорядился о восстановлении дорог и проведении ямочного ремонта. «На следующей неделе подрядчики приступят к работе на нескольких центральных улицах Тюмени, где будут ликвидировать колейность и частично заменять покрытие», — пообещал он.

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Глава Тюмени Максим Афанасьев проверил уборку улиц города. В ходе объезда он обнаружил ряд проблем — от неубранного мусора до не откаченной воды из луж. «Сегодня я провел объезд... Наша цель — оценить текущее состояние городских территорий... В ходе объезда мы обнаружили ряд проблем, таких как неудовлетворительное содержание прилегающих территорий, особенно возле торговых объектов, а также состояние контейнерных площадок. Кроме того, мы обратили внимание на необходимость проведения работ в рамках текущего содержания дорог: уборку вытаявшего мусора, откачку воды и расчистку водоотводных канав, дождеприемных колодцев», — написал Афанасьев в своем telegram-канале. Он добавил, что уже распорядился, чтобы все эти недочеты были устранены. Главы управляющих компаний, которые ответственны за содержание проблемных территорий, взяли их на свой контроль и лично проверят выполнение задач. Помимо этого мэр города распорядился о восстановлении дорог и проведении ямочного ремонта. «На следующей неделе подрядчики приступят к работе на нескольких центральных улицах Тюмени, где будут ликвидировать колейность и частично заменять покрытие», — пообещал он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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