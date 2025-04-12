Глава Тюмени проверил улицы города на чистоту

Глава Тюмени Максим Афанасьев проверил уборку улиц города. В ходе объезда он обнаружил ряд проблем — от неубранного мусора до не откаченной воды из луж.
«Сегодня я провел объезд... Наша цель — оценить текущее состояние городских территорий... В ходе объезда мы обнаружили ряд проблем, таких как неудовлетворительное содержание прилегающих территорий, особенно возле торговых объектов, а также состояние контейнерных площадок. Кроме того, мы обратили внимание на необходимость проведения работ в рамках текущего содержания дорог: уборку вытаявшего мусора, откачку воды и расчистку водоотводных канав, дождеприемных колодцев», — написал Афанасьев в своем telegram-канале.
Он добавил, что уже распорядился, чтобы все эти недочеты были устранены. Главы управляющих компаний, которые ответственны за содержание проблемных территорий, взяли их на свой контроль и лично проверят выполнение задач. Помимо этого мэр города распорядился о восстановлении дорог и проведении ямочного ремонта. «На следующей неделе подрядчики приступят к работе на нескольких центральных улицах Тюмени, где будут ликвидировать колейность и частично заменять покрытие», — пообещал он.
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