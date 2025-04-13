Аналитик заявил, что на Украине появились огромные кладбища убитых солдат ВСУ

Аналитик Берн: на Украине появились огромные кладбища убитых бойцов ВСУ
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Конфликт на Украине не привел к поражению РФ
Конфликт на Украине не привел к поражению РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине не привел к поражению России, как этого ожидали западные элиты, сообщил член Шведской королевской академии Ларс Берн. По его словам, ситуация на поле боя выглядит иначе, чем планировалось западными стратегами: украинские военнослужащие, числящиеся пропавшими без вести, остаются в лесных массивах, где их тела постепенно разлагаются, превращаясь в пищу для диких животных.

«Они (пропавшие бойцы ВСУ — прим. URA.RU) гниют в лесах, их едят волки и крысы... И за этим стоит наша политическая элита. Поддерживает это развитие… Неужели, ненависть к русским настолько сильна, что она (элита — прим. URA.RU) готова пойти на любые человеческие жертвы?» — сказал Берн в беседе с SwebbTV.

Эксперт также выразил мнение, что текущий конфликт привел к созданию многочисленных кладбищ на Украине, где могут быть похоронены миллионы погибших. Он раскритиковал западные политические элиты за поддержку продолжения боевых действий, несмотря на большие человеческие потери.

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Конфликт на Украине не привел к поражению России, как этого ожидали западные элиты, сообщил член Шведской королевской академии Ларс Берн. По его словам, ситуация на поле боя выглядит иначе, чем планировалось западными стратегами: украинские военнослужащие, числящиеся пропавшими без вести, остаются в лесных массивах, где их тела постепенно разлагаются, превращаясь в пищу для диких животных. «Они (пропавшие бойцы ВСУ — прим. URA.RU) гниют в лесах, их едят волки и крысы... И за этим стоит наша политическая элита. Поддерживает это развитие… Неужели, ненависть к русским настолько сильна, что она (элита — прим. URA.RU) готова пойти на любые человеческие жертвы?» — сказал Берн в беседе с SwebbTV. Эксперт также выразил мнение, что текущий конфликт привел к созданию многочисленных кладбищ на Украине, где могут быть похоронены миллионы погибших. Он раскритиковал западные политические элиты за поддержку продолжения боевых действий, несмотря на большие человеческие потери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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