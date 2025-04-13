Минобороны: над Россией сбили 13 украинских беспилотников

Украина атаковала РФ 13 дронами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 13 апреля над территорией России было уничтожено 13 украинских беспилотников Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов...» — написали в telegram-канале ведомства. Над Ростовской областью было ликвидировано 12 дронов ВСУ, а над Белгородской областью сбит один беспилотник.
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