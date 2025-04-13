Минобороны: над Россией сбили 13 украинских беспилотников

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Украина атаковала РФ 13 дронами
Украина атаковала РФ 13 дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 13 апреля над территорией России было уничтожено 13 украинских беспилотников Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов...» — написали в telegram-канале ведомства. Над Ростовской областью было ликвидировано 12 дронов ВСУ, а над Белгородской областью сбит один беспилотник.

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В ночь на 13 апреля над территорией России было уничтожено 13 украинских беспилотников Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов...» — написали в telegram-канале ведомства. Над Ростовской областью было ликвидировано 12 дронов ВСУ, а над Белгородской областью сбит один беспилотник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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