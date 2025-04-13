Психолог забила тревогу из-за состояния здоровья Ефремова

У актера Михаила Ефремова, вышедшего из колонии по УДО, могут возникнуть серьезные психологические проблемы, такие как посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия и нарушения сна. Об этом рассказала психолог Светлана Герман.
«Даже краткосрочное заключение способно оказать влияние на психику человека, тогда как пятилетний срок часто приводит к глубоким и необратимым изменениям личности», — передает слова Герман издание aif.ru. Она добавила, что человек, вышедший из заключения, часто испытывает растерянность вместо радости. Вместо ожидаемого чувства свободы его охватывают тревога, страх и потеря опоры. Ефремов может страдать от посттравматического стрессового расстройства, повышенной тревожности, депрессии и проблем со сном.
Специалист добавила, что резкая смена строго регламентированного тюремного распорядка на полную самостоятельность создает ощущение внутреннего хаоса. Герман подчеркнула, что внешний мир после освобождения воспринимается как чрезмерно быстрый, шумный и дезориентирующий, поскольку бывший заключенный теряет привычные ориентиры и указания, определявшие его ежедневные действия.
9 апреля Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, вышел на свободу по УДО. По словам его адвоката Юрия Падалко, первоочередной задачей для артиста является восстановление здоровья, после чего можно будет рассматривать возможность возвращения к профессиональной деятельности.
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