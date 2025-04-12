В Челябинской области запустили дополнительные летние поезда

В Челябинской области с 12 апреля на линии вышли дополнительные поезда. Это связано с увеличением потока пассажиров в летний период, рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«В связи с сезонным увеличением количества пассажиров, совершающих „дачные“ и туристические поездки, с 12 апреля 2025 года пригородные поезда переходят на летний график движения. Будет увеличено количество вагонов в составе ряда поездов, введены дополнительные „летние“ поезда и остановки на небольших остановочных пунктах для ряда электричек», — рассказали в транспортной компании.
С 12 апреля по 12 октября будут курсировать дополнительные поезда Челябинск — Миасс-1 (№ 6007) с отправлением в 08:45 и в обратном направлении (№ 6008) в 16:01. Еще один состав ввели сообщением Челябинск — Верхний Уфалей (№ 6901) в 08:22 и обратно (№ 6904) в 14:41.
С 1 апреля по 31 октября для облегчения доступа садоводов и дачников к их участкам введено дополнительное обслуживание малых остановочных пунктов, которые в зимний период не обслуживаются. Это в числе прочих касается остановки на 2130 км для пригородных поездов № 6201 на направлении Челябинск — Шумиха. В дополнение в летние месяцы планируется увеличение числа вагонов в составах в этом направлении.
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