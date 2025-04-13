На курском направлении более 500 военнослужащих ВСУ, включая иностранного наемника, добровольно сдались российским войскам. Среди них оказался колумбиец Пабло Пуэртес. Российские силы продолжают операцию по освобождению региона от ВСУ. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Курское направление
По информации telegram-канала «Два Майора», в Курской области под контролем ВСУ остаются населенные пункты Горналь и Олешня. Они расположены непосредственно у самой границы. Российские войска проводят операцию по их освобождению. Более 500 военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Харьковское направление
Обстановка у Липцов и Волчанска остается без значительных изменений. Здесь проходят интенсивные бои.
Купянское направление
Зона контроля российских войск постепенно расширяется вдоль реки Оскол к северу от Купянска. Тем временем, к югу, ВС РФ ведут бои в районе Степовой Новоселовки.
Часовоярское направление
На окраинах Часов Яра продолжаются бои. Значительного продвижения отмечено не было.
Покровское направление
В районе Покровска (Красноармейск) идут бои. Здесь фиксируется большое сосредоточение резервов ВСУ. На юге наблюдаются четкие намерения российских войск выйти к границе с Днепропетровской областью. Группировка войск «Восток» ведет наступательные действия в направлении населенного пункта Богатырь, успешно завоевав ряд ключевых высот.
Запорожское направление
Продолжаются бои. Они происходят на левом фланге от Каменского до Щербаков.
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