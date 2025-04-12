В Екатеринбурге неизвестный мужчина попытался поджечь входную группу бара «Молодость» на Малышева, 44. Об этом администрация заведения рассказала в своем telegram-канале.
«Благодаря бдительности и оперативности сотрудников ДПС, пожар удалось вовремя потушить. Начались поиски злоумышленника», — говорится в сообщении.
Как сообщили в МЧС Свердловской области, площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Сотрудники бара смогли потушить огонь еще до приезда пожарных, никто не пострадал. Несмотря на происшествие, заведение работает в штатном режиме.
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