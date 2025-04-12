12 апреля 2025

Неизвестный попытался поджечь вход в бар в центре Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Потушить пожар помогли сотрудники ДПС
Потушить пожар помогли сотрудники ДПС Фото:

В Екатеринбурге неизвестный мужчина попытался поджечь входную группу бара «Молодость» на Малышева, 44. Об этом администрация заведения рассказала в своем telegram-канале.

«Благодаря бдительности и оперативности сотрудников ДПС, пожар удалось вовремя потушить. Начались поиски злоумышленника», — говорится в сообщении.

Как сообщили в МЧС Свердловской области, площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Сотрудники бара смогли потушить огонь еще до приезда пожарных, никто не пострадал. Несмотря на происшествие, заведение работает в штатном режиме.

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В Екатеринбурге неизвестный мужчина попытался поджечь входную группу бара «Молодость» на Малышева, 44. Об этом администрация заведения рассказала в своем telegram-канале. «Благодаря бдительности и оперативности сотрудников ДПС, пожар удалось вовремя потушить. Начались поиски злоумышленника», — говорится в сообщении. Как сообщили в МЧС Свердловской области, площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Сотрудники бара смогли потушить огонь еще до приезда пожарных, никто не пострадал. Несмотря на происшествие, заведение работает в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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