Роднина заявила, что в России нет школьного и студенческого спорта

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила об отсутствии школьного и студенческого спорта в России. Она сравнила отечественную систему подготовки спортсменов с американской.
«Я не могу сравнить спорт в Америке и России... Там выстроена система студенческого спорта. А у нас нет ни школьного спорта (есть только отдельные моменты), ни студенческого, сколько мы туда денег не тратили бы», — сказала Роднина в беседе со Sport24.
По мнению депутата, в США спорт рассматривается как важный элемент социальной программы, способствующий здоровью нации и повышению работоспособности. Кроме того, Роднина упомянула, что в России существует система подготовки спортсменов высшей категории, но она развита не во всех видах спорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.