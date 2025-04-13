Роднина заявила, что в России нет школьного и студенческого спорта

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Роднина заявила об отсутствии в России школьного и студенческого спорта
Роднина заявила об отсутствии в России школьного и студенческого спорта Фото:

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила об отсутствии школьного и студенческого спорта в России. Она сравнила отечественную систему подготовки спортсменов с американской.

«Я не могу сравнить спорт в Америке и России... Там выстроена система студенческого спорта. А у нас нет ни школьного спорта (есть только отдельные моменты), ни студенческого, сколько мы туда денег не тратили бы», — сказала Роднина в беседе со Sport24.

По мнению депутата, в США спорт рассматривается как важный элемент социальной программы, способствующий здоровью нации и повышению работоспособности. Кроме того, Роднина упомянула, что в России существует система подготовки спортсменов высшей категории, но она развита не во всех видах спорта.

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Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила об отсутствии школьного и студенческого спорта в России. Она сравнила отечественную систему подготовки спортсменов с американской. «Я не могу сравнить спорт в Америке и России... Там выстроена система студенческого спорта. А у нас нет ни школьного спорта (есть только отдельные моменты), ни студенческого, сколько мы туда денег не тратили бы», — сказала Роднина в беседе со Sport24. По мнению депутата, в США спорт рассматривается как важный элемент социальной программы, способствующий здоровью нации и повышению работоспособности. Кроме того, Роднина упомянула, что в России существует система подготовки спортсменов высшей категории, но она развита не во всех видах спорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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