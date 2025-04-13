Песков объяснил, почему Путин и Трамп до сих пор не встретились

Песков: восстановление отношений между РФ и США требует усилий и времени
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Песков поговорил с Павлом Зарубиным
Песков поговорил с Павлом Зарубиным Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Восстановление российско-американских отношений требует значительных усилий и времени из-за ущерба, нанесенного предыдущей администрацией США. Именно поэтому встреча президента России Владимира Путина и лидера Штатов Дональда Трампа еще не состоялась. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«В реальности ситуация чуть-чуть иная, она гораздо более сложная, требует больше работы... Мы сейчас идем вместе по этому пути ... , но здесь просто нужно понять, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним российско-американским отношениям при предыдущей администрации», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным. Видеоответ Пескова опубликован в telegram-канале Зарубина.

По слова пресс-секретаря президента, в настоящее время из США поступают противоречивые сигналы относительно российской политики. С одной стороны, сообщается о недовольстве Штатов тем, как, по их мнению, Россия затягивает процесс регулирования украинского кризиса. С другой стороны, имеются заявления о положительном развитии двусторонних отношений между Россией и США.

На самом деле, улучшение отношений между двумя странами происходит, но процесс этот сложный и медленный. Он требует значительных усилий в сфере дипломатии и других областях. Сейчас активно ведутся переговоры между специальными службами и внешнеполитическими ведомствами обеих стран, в частности, между Министерством иностранных дел России и Государственным департаментом США. Кроме того, наблюдается активный обмен визитами специальных представителей двух стран.

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Восстановление российско-американских отношений требует значительных усилий и времени из-за ущерба, нанесенного предыдущей администрацией США. Именно поэтому встреча президента России Владимира Путина и лидера Штатов Дональда Трампа еще не состоялась. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «В реальности ситуация чуть-чуть иная, она гораздо более сложная, требует больше работы... Мы сейчас идем вместе по этому пути ... , но здесь просто нужно понять, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним российско-американским отношениям при предыдущей администрации», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным. Видеоответ Пескова опубликован в telegram-канале Зарубина. По слова пресс-секретаря президента, в настоящее время из США поступают противоречивые сигналы относительно российской политики. С одной стороны, сообщается о недовольстве Штатов тем, как, по их мнению, Россия затягивает процесс регулирования украинского кризиса. С другой стороны, имеются заявления о положительном развитии двусторонних отношений между Россией и США. На самом деле, улучшение отношений между двумя странами происходит, но процесс этот сложный и медленный. Он требует значительных усилий в сфере дипломатии и других областях. Сейчас активно ведутся переговоры между специальными службами и внешнеполитическими ведомствами обеих стран, в частности, между Министерством иностранных дел России и Государственным департаментом США. Кроме того, наблюдается активный обмен визитами специальных представителей двух стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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