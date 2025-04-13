ВСУ атаковали энергообъекты в Белгородской области

ВСУ нанесли новые удары по энергообъектам в России
ВСУ за сутки два раза ударили по объектам энергоинфраструктуры РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Два раза были атакованы энергообъекты в Белгородской области», — заявили в Минобороны. Там добавили, что Киев до сих продолжает нарушать договоренности. Энергетическое перемирие фактически на работает.
Днем ранее армия Украины атаковала пять объектов. Был поврежден трансформатор. Для удара использовались дроны.
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