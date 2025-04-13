ВСУ атаковали энергообъекты в Белгородской области

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ВСУ нанесли новые удары по энергообъектам в России
ВСУ нанесли новые удары по энергообъектам в России Фото:

ВСУ за сутки два раза ударили по объектам энергоинфраструктуры РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Два раза были атакованы энергообъекты в Белгородской области», — заявили в Минобороны. Там добавили, что Киев до сих продолжает нарушать договоренности. Энергетическое перемирие фактически на работает. 

Днем ранее армия Украины атаковала пять объектов. Был поврежден трансформатор. Для удара использовались дроны

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ВСУ за сутки два раза ударили по объектам энергоинфраструктуры РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Два раза были атакованы энергообъекты в Белгородской области», — заявили в Минобороны. Там добавили, что Киев до сих продолжает нарушать договоренности. Энергетическое перемирие фактически на работает.  Днем ранее армия Украины атаковала пять объектов. Был поврежден трансформатор. Для удара использовались дроны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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