В Тюменской области пассажиров через Иртыш перевозит судно на воздушной подушке

Перевозка пассажиров осуществляется по графику
В селе Уват (Тюменская область) через реку Иртыш организована переправа жителей судном на воздушной подушке. Об этом власти Уватского района сообщили в соцсети.
«Для перевозки пассажиров организовано движение судна на воздушной подушке, которое курсирует по расписанию», — сообщается в telegram-канале районной мэрии. Данные опубликованы 13 апреля.
Пеший переход через Иртыш в селе закрыт. В настоящее время идет демонтаж пешеходных мостков. Перевозка пассажиров осуществляется по следующему графику:
В будние дни
- 06:00 – 11:00
- 13:00 – 14:00
- 15:20 – 16:20
- 17:00 – 19:20
- 20:20 – 23:00
В выходные дни
- 06:00 – 09:30
- 13:00 – 14:00
- 17:00 – 18:00
- 20:00 – 22:30
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