12 апреля 2025
11 апреля 2025

В Тюменской области пассажиров через Иртыш перевозит судно на воздушной подушке

© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозка пассажиров осуществляется по графику
Перевозка пассажиров осуществляется по графику Фото:

В селе Уват (Тюменская область) через реку Иртыш организована переправа жителей судном на воздушной подушке. Об этом власти Уватского района сообщили в соцсети.

«Для перевозки пассажиров организовано движение судна на воздушной подушке, которое курсирует по расписанию», — сообщается в telegram-канале районной мэрии. Данные опубликованы 13 апреля.

Пеший переход через Иртыш в селе закрыт. В настоящее время идет демонтаж пешеходных мостков. Перевозка пассажиров осуществляется по следующему графику:

В будние дни

  • 06:00 – 11:00
  • 13:00 – 14:00
  • 15:20 – 16:20
  • 17:00 – 19:20
  • 20:20 – 23:00

В выходные дни

  • 06:00 – 09:30
  • 13:00 – 14:00
  • 17:00 – 18:00
  • 20:00 – 22:30

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В селе Уват (Тюменская область) через реку Иртыш организована переправа жителей судном на воздушной подушке. Об этом власти Уватского района сообщили в соцсети. «Для перевозки пассажиров организовано движение судна на воздушной подушке, которое курсирует по расписанию», — сообщается в telegram-канале районной мэрии. Данные опубликованы 13 апреля. Пеший переход через Иртыш в селе закрыт. В настоящее время идет демонтаж пешеходных мостков. Перевозка пассажиров осуществляется по следующему графику: В будние дни В выходные дни
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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