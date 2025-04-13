Mash: Тимуру Иванову грозит новое уголовное дело

Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову может быть предъявлено новое обвинение. Его знаменитый особняк, известный благодаря роману «Мастер и Маргарита», могли ремонтировать за счет средств военного подрядчика, сообщают telegram-каналы.
«Арестованному замминистра обороны Тимуру Иванову грозит новое дело. Его знаменитый особняк из „Мастера и Маргариты“ могли ремонтировать за счёт военного подрядчика», — пишет telegram-канал Mash.
На одном из заседаний стало известно, что к ремонту особняка привлекалось ООО «Оборонспецстрой», компания, связанная с госзаказами Министерства обороны. «Гнездо» утверждает, что профинансировало ремонтные работы из собственных средств и теперь пытается получить компенсацию от «Оборонспецстрой». Однако после ареста Иванова компания отказалась выполнять финансовые обязательства.
Суд отклонил иск ООО «Дворянское гнездо», поскольку компания не смогла предоставить необходимые доказательства обязательств «Оборонспецстрой» по оплате ремонта. Обе стороны проиграли в судебных инстанциях и отказались комментировать свои договоренности и связь с Тимуром Ивановым.
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