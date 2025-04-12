12 апреля 2025

В центре Перми появилось граффити в память о рэпере Паше Технике

© Служба новостей «URA.RU»
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Граффити нанести неизвестные уличные художники
Граффити нанести неизвестные уличные художники Фото:
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Похороны Паши Техника

В центре Перми фанаты рэпера Паши Техника вандальным методом увековечили память о своем кумире. Граффити с датами жизни и символами скорби появилось на стене недостроенного театра, сообщают СМИ. 

«На стене недостроенного театра у Октябрьской площади в Перми появилось новое граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику. Ранее на этом месте закрашивали теги уличных художников, но теперь там изображены даты жизни музыканта, символ бесконечности, горящая свеча и надпись R.I.P.», — передает издание 59.ru. 

Паша Техник (настоящее имя — Павел Михеев) скончался 4 апреля на Пхукете от легочной инфекции. Тело рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в Москве на знаменитой стене Цоя появилось граффити с надписью «Техник», посвященное скончавшемуся рэперу. Фанаты музыканта Виктора Цоя быстро отреагировали и через несколько часов перекрыли надпись плакатами рок-музыканта.

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В центре Перми фанаты рэпера Паши Техника вандальным методом увековечили память о своем кумире. Граффити с датами жизни и символами скорби появилось на стене недостроенного театра, сообщают СМИ.  «На стене недостроенного театра у Октябрьской площади в Перми появилось новое граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику. Ранее на этом месте закрашивали теги уличных художников, но теперь там изображены даты жизни музыканта, символ бесконечности, горящая свеча и надпись R.I.P.», — передает издание 59.ru.  Паша Техник (настоящее имя — Павел Михеев) скончался 4 апреля на Пхукете от легочной инфекции. Тело рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище.  Ранее URA.RU рассказывало, что в Москве на знаменитой стене Цоя появилось граффити с надписью «Техник», посвященное скончавшемуся рэперу. Фанаты музыканта Виктора Цоя быстро отреагировали и через несколько часов перекрыли надпись плакатами рок-музыканта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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