В центре Перми появилось граффити в память о рэпере Паше Технике

В центре Перми фанаты рэпера Паши Техника вандальным методом увековечили память о своем кумире. Граффити с датами жизни и символами скорби появилось на стене недостроенного театра, сообщают СМИ.
«На стене недостроенного театра у Октябрьской площади в Перми появилось новое граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику. Ранее на этом месте закрашивали теги уличных художников, но теперь там изображены даты жизни музыканта, символ бесконечности, горящая свеча и надпись R.I.P.», — передает издание 59.ru.
Паша Техник (настоящее имя — Павел Михеев) скончался 4 апреля на Пхукете от легочной инфекции. Тело рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Москве на знаменитой стене Цоя появилось граффити с надписью «Техник», посвященное скончавшемуся рэперу. Фанаты музыканта Виктора Цоя быстро отреагировали и через несколько часов перекрыли надпись плакатами рок-музыканта.
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