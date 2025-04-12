12 апреля 2025

Предприятиям Тюменской области потребуется 10 тысяч специалистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество выпускников в ближайшие 5 лет покроют потребность компаний
Количество выпускников в ближайшие 5 лет покроют потребность компаний Фото:

В Тюменской области предприятиям необходимо около 10 000 специалистов в разных отраслях. Такие данные на ближайшие пять лет озвучил губернатор региона Александр Моор.

«Мы провели анкетирование работодателей. Выяснили, сколько и какие специалисты потребуются в предстоящие пять лет. Общий спрос — порядка десяти тысяч разных специалистов», — поделился Моор в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что опрошено было порядка 900 компаний. После этого власти провели оценку системы образования и установили, что количество выпускников, которые могут за ближайшие пять лет получить среднее профессиональное образование, сопоставимо этой потребности.

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В Тюменской области предприятиям необходимо около 10 000 специалистов в разных отраслях. Такие данные на ближайшие пять лет озвучил губернатор региона Александр Моор. «Мы провели анкетирование работодателей. Выяснили, сколько и какие специалисты потребуются в предстоящие пять лет. Общий спрос — порядка десяти тысяч разных специалистов», — поделился Моор в интервью телеканалу «Россия 24». Он добавил, что опрошено было порядка 900 компаний. После этого власти провели оценку системы образования и установили, что количество выпускников, которые могут за ближайшие пять лет получить среднее профессиональное образование, сопоставимо этой потребности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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