Предприятиям Тюменской области потребуется 10 тысяч специалистов

В Тюменской области предприятиям необходимо около 10 000 специалистов в разных отраслях. Такие данные на ближайшие пять лет озвучил губернатор региона Александр Моор.
«Мы провели анкетирование работодателей. Выяснили, сколько и какие специалисты потребуются в предстоящие пять лет. Общий спрос — порядка десяти тысяч разных специалистов», — поделился Моор в интервью телеканалу «Россия 24».
Он добавил, что опрошено было порядка 900 компаний. После этого власти провели оценку системы образования и установили, что количество выпускников, которые могут за ближайшие пять лет получить среднее профессиональное образование, сопоставимо этой потребности.
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