SHAMAN рассказал, как начинается его утро с Мизулиной

SHAMAN: совместное утро с Мизулиной начинается с кофе
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Российский исполнитель до сих пор не приобрел квартиру в Москве
Российский исполнитель до сих пор не приобрел квартиру в Москве Фото:

Певец «Шаман» (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина начинают совместное утро с чашки кофе, а затем завтракают курицей и салатом. Об этом сообщает сам Дронов. 

«Утро начинается с кофе, а уже часа через полтора завтрак. Курочка, овощной салатик», — рассказал Дронов о совместном завтраке с возлюбленной на премии «Шансон года». Его слова передает 7Дней.ру. 

В столице известный певец часто останавливается у Мизулиной. Несмотря на свои значительные доходы, Дронов до сих пор не приобрел собственное жилье в Москве.

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Певец «Шаман» (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина начинают совместное утро с чашки кофе, а затем завтракают курицей и салатом. Об этом сообщает сам Дронов.  «Утро начинается с кофе, а уже часа через полтора завтрак. Курочка, овощной салатик», — рассказал Дронов о совместном завтраке с возлюбленной на премии «Шансон года». Его слова передает 7Дней.ру.  В столице известный певец часто останавливается у Мизулиной. Несмотря на свои значительные доходы, Дронов до сих пор не приобрел собственное жилье в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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