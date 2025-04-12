В ХМАО на несколько дней ограничат движение по трассе

В ХМАО на автодороге Югорск — Таежный с 14 по 18 апреля будет ограничено движение транспорта. Об этом власти Югорска сообщили в соцсети.
«Внимание, временное ограничение движения! Планируются ремонтные работы на участке автомобильной дороги г. Югорск — пгт. Таежный. Ограничение будет действовать 14 апреля с 24:00 до 18 апреля 23:00», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Уточняется, что в указанный период возможна остановка движения на период не более часа. Ограничения связаны с капитальным ремонтом дороги с 402 по 403 километр. Будут проводиться гидравлические испытания шлейфа магистрального газопровода.
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