12 апреля 2025

В ХМАО на несколько дней ограничат движение по трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе ведется капитальный ремонт
На трассе ведется капитальный ремонт Фото:

В ХМАО на автодороге Югорск — Таежный с 14 по 18 апреля будет ограничено движение транспорта. Об этом власти Югорска сообщили в соцсети.

«Внимание, временное ограничение движения! Планируются ремонтные работы на участке автомобильной дороги г. Югорск — пгт. Таежный. Ограничение будет действовать 14 апреля с 24:00 до 18 апреля 23:00», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Уточняется, что в указанный период возможна остановка движения на период не более часа. Ограничения связаны с капитальным ремонтом дороги с 402 по 403 километр. Будут проводиться гидравлические испытания шлейфа магистрального газопровода.

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В ХМАО на автодороге Югорск — Таежный с 14 по 18 апреля будет ограничено движение транспорта. Об этом власти Югорска сообщили в соцсети. «Внимание, временное ограничение движения! Планируются ремонтные работы на участке автомобильной дороги г. Югорск — пгт. Таежный. Ограничение будет действовать 14 апреля с 24:00 до 18 апреля 23:00», — сообщается в telegram-канале мэрии. Уточняется, что в указанный период возможна остановка движения на период не более часа. Ограничения связаны с капитальным ремонтом дороги с 402 по 403 километр. Будут проводиться гидравлические испытания шлейфа магистрального газопровода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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